انتحل صفة ضابط شرطة.. سقوط نصاب أوهم سيدة بتسفيرها وأبنائها لأداء فريضة العمرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر لتعرضها للنصب من أحد الأشخاص إدعى كونه ضابط شرطة وإستيلائه منها على مبالغ مالية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / يوليو المنقضى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ( عاملة بمقهى – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتضررها من أحد الأشخاص " إدعى كونه ضابط شرطة" لقيامه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على أموالها بزعم قدرته على تسفيرها ونجلها لأداء فريضة العمرة ، وتحصل منها على مبلغ مالى وجواز السفر الخاص بها ولم يفِ بذلك .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عنصر جنائى سبق إتهامه فى 29 قضية أبرزها " نصب – سرقة – سلاح بدون ترخيص – أموال عامة" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" وتم بإرشاده ضبط (جواز السفر المستولى عليه – جزء من المبلغ المالى) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





