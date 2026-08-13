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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يعلن انطلاق مبادرة "أجمل ميدان" لتجميل الشوارع والميادين بمشاركة فرق الجوالة والتطوع

انطلاق مبادرة "أجمل ميدان" لتجميل الشوارع والميادين بمشاركة فرق الجوالة والتطوع بأسيوط
انطلاق مبادرة "أجمل ميدان" لتجميل الشوارع والميادين بمشاركة فرق الجوالة والتطوع بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة المجتمع، من خلال المبادرات التطوعية التي تسهم في تحسين البيئة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مؤكدًا أن الشباب يمثلون شريكًا أساسيًا في جهود التنمية وبناء المجتمع، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ إنه وجه مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، بإطلاق مبادرة "أسيوط بلدة جميلة" تحت شعار "أجمل ميدان"، بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والتطوع ومراكز الفنون بمراكز الشباب، وتستهدف تنفيذ مجموعة من أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بواقع يومين إلى 3 أيام بكل مركز إداري، ولمدة 18 أسبوعًا، بما يضمن اتساع نطاق المبادرة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق، والاستفادة من قدرات الشباب في تنفيذ أعمال مجتمعية وتطوعية ملموسة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى انطلاق فعاليات المبادرة بمدينة أسيوط من شارعي الجلاء والجيش، بالتعاون مع حي شرق وحي غرب أسيوط، وبمشاركة فرق الجوالة والتطوع ومراكز الفنون، حيث تضمنت الأعمال رفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة، ودهان الأرصفة والبلدورات، إلى جانب تنفيذ عدد من الرسومات والأعمال الجمالية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للشوارع والميادين ورفع كفاءة المناطق المستهدفة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ المبادرة بمختلف المراكز والمدن والقرى، وتوسيع نطاق المشاركة الشبابية في الأعمال التطوعية والمجتمعية، بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية والجهات الشريكة، بما يعزز قيم الانتماء وروح المبادرة والمسؤولية المجتمعية، ويحول طاقات الشباب إلى أعمال إيجابية تخدم المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه سيتم في ختام المبادرة تكريم أفضل فريق عمل في تنفيذ «أجمل ميدان»، والفرق الأكثر التزامًا وتميزًا، وأفضل مشاركة مجتمعية، فضلًا عن تكريم أفضل عنصر شبابي بكل مركز إداري، تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمات الفعالة في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

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