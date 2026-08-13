محافظ أسيوط: ضبط 43 ألف لتر سولار وبنزين والتصرف فيها في صدفا

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضبط 43 ألف لتر من السولار والبنزين بعد رصد تجميعها والتصرف فيها دون وجه حق بعدد من محطات الوقود بمركز صدفا، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة ضمن جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت ومحطات الوقود، والتصدي لأي ممارسات تستهدف التلاعب في المواد البترولية المدعمة أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، نفذت حملة رقابية مكبرة على عدد من محطات الوقود بنطاق مركز صدفا، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، وأسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط كميات بلغت 43 ألف لتر من السولار والبنزين تم تجميعها والتصرف فيها دون وجه حق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب في السلع والمواد البترولية المدعمة أو الإضرار بحقوق المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع تشديد الرقابة على محطات الوقود والمنشآت التموينية والأسواق، ورصد أي ممارسات مخالفة والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون، بما يسهم في ضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

بطريقة محترفة | المتهمون بسرقة دراجة نارية في أسيوط خلف القضبان و«الداخلية» تكشف التفاصيل محافظ أسيوط: استمرار معارض الحرف التراثية بمراكز الشباب لدعم أصحاب المشروعات أسيوط.. الكشف على 800 مواطن وصرف العلاج بالمجان في بني قرة محافظ أسيوط: ضبط مخزن غير مرخص بداخله 284أسطوانة تقطيع رخام وسيراميك مقلدة

وأشار المحافظ إلى تخصيص عدد من قنوات التواصل لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الساعة، تشمل الخط الساخن للمحافظة (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.