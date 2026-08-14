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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بمستفى أسيوط الجامعي ينقذ شابا أصيب بطلق ناري في الجمجمة

فريق طبي بمستفى أسيوط الجامعي ينقذ شابًا أصيب بطلق ناري استقر في قاع الجمجمة
فريق طبي بمستفى أسيوط الجامعي ينقذ شابًا أصيب بطلق ناري استقر في قاع الجمجمة
إيهاب عمر

نجح فريق طبي متخصص من قسمي جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى جامعة أسيوط في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، عقب تعرضه لإصابة بطلق ناري اخترق منطقة الوجه واستقر في قاع الجمجمة، وذلك خلال عملية جراحية بالغة التعقيد.

وجاء نجاح التدخل الجراحي تحت رعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبمشاركة فريق طبي متعدد التخصصات من جراحات الوجه والفكين والمخ والأعصاب والتخدير والتمريض.

وكان مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد، قد استقبل الشاب مصابًا بطلق ناري اخترق منطقة أمام الأذن اليسرى، مرورًا بعظام الوجنة، ما أدى إلى حدوث كسر مضاعف بها وتهتك في أغشية المخ، قبل أن يستقر المقذوف الناري في قاع الجمجمة.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق طبي مشترك للتعامل مع الحالة، نظرًا لدقة الإصابة وخطورتها، وضرورة استخراج المقذوف الناري وإصلاح الأضرار التي لحقت بعظام الوجه وأغشية المخ.

وضم فريق جراحة الوجه والفكين، تحت إشراف الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتور محمد حسن عثمان، رئيس القسم، و الدكتور محمد صفوت شاهين، أستاذ جراحة الوجه والفكين، كلًا من الدكتور حسن حربي والدكتور محمد رمضان، المدرسين المساعدين بالقسم، والدكتور أحمد عاطف والدكتورة حبيبة عبد الراضي، الطبيبين المقيمين بالقسم.

كما شارك من قسم جراحة المخ والأعصاب فريق طبي تحت إشراف الدكتور محمد السيد، رئيس القسم، والدكتور نور الدين هشام، مدرس القسم، وضم الدكتور محمد أحمد إبراهيم، المدرس المساعد بالقسم، والدكتور أحمد حسن، الطبيب المقيم.

وشارك في إجراء الجراحة من قسم التخدير، تحت إشراف  الدكتورة هالة سعد عبد الغفار، رئيس القسم، الدكتور أحمد إسماعيل، الطبيب المقيم، إلى جانب شهاب حمدين من هيئة التمريض.

وخلال التدخل الجراحي المعقد، تمكن الفريق الطبي من استخراج المقذوف الناري بنجاح، فيما تولى فريق جراحة المخ والأعصاب إصلاح وترميم الغشاء المبطن للمخ، بينما تعامل فريق جراحة الوجه والفكين مع الكسور التي لحقت بعظام الوجنة، من خلال تثبيتها باستخدام شرائح معدنية دقيقة ومسامير، بما يضمن استعادة الشكل الطبيعي لعظام الوجه.

وأكد الفريق الطبي أن الحالة شهدت تحسنًا ملحوظًا عقب الجراحة، حيث تماثل المريض للشفاء، واستعاد وعيه بالكامل، وأصبح في حالة صحية جيدة، دون حدوث تشوهات في الشكل الخارجي لعظام الوجه.

فريق طبي جراحة الوجه والفكين جراحة المخ والأعصاب مستشفى جامعة أسيوط طلق ناري

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