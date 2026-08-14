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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. أوقاف أسيوط تفتتح مسجدين جديدين

مديرية أوقاف أسيوط
مديرية أوقاف أسيوط
إيهاب عمر

تواصل مديرية أوقاف أسيوط جهودها في إعمار بيوت الله عز وجل، من خلال افتتاح مسجدين جديدين، اليوم الجمعة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع في إنشاء المساجد وإحلالها وتجديدها، وتوفير بيئة إيمانية لائقة للمصلين.

وتشهد محافظة أسيوط اليوم افتتاح مسجدين، أحدهما مسجد الحاج عبد العظيم بقرية بني مجد – مركز منفلوط، والذي تم إحلاله وتجديده، والآخر مسجد بني أمية بقرية الصهريج – مركز منفلوط، والذي تم إنشاؤه وبناؤه حديثًا.

وتأتي هذه الافتتاحات في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا، والعمل على الارتقاء بالمساجد وتطويرها بما يليق بمكانتها، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر وإقامة الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية.

وأكدت مديرية أوقاف أسيوط أن افتتاح المساجد الجديدة والمجددة يأتي ضمن الجهود المتواصلة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة، مدير مديرية أوقاف أسيوط، بما يسهم في تحقيق رسالة المسجد في خدمة المجتمع ونشر الفكر الوسطي المستنير.

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