ضبط 96 كيلو لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي غرب أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم والمجمدات بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للغش أو التلاعب، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، شنت حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت ومحال بيع اللحوم والمجمدات واللحوم المفرومة بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري وإدارة تموين غرب، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة أسفرت عن ضبط 96 كيلو جرامًا من الكبدة واللحوم المفرومة ومصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد محال بيع المجمدات بدائرة حي غرب، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر بالمخالفة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم والمجمدات، مع التعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة تداول أو عرض منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري والأجهزة الرقابية، وتكثيف الحملات بمختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، وضبط الأسواق، والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة، بما يضمن وصول سلع آمنة وسليمة للمواطنين ويسهم في استقرار الأسواق.