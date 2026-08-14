أسيوط: حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية بالمحال والمطابع

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على مختلف الأنشطة والمنشآت بمراكز وأحياء المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة، والحفاظ على الصحة العامة والحد من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على البيئة.

وأوضح المحافظ أن رئاسة حي شرق، بقيادة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، نفذت حملة ميدانية من خلال إدارة البيئة، للمرور والتفتيش على عدد من المحال والمطابع بمنطقة فريال، ومراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والإجراءات والقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة.

وأشار إلى أن الحملة شملت مراجعة مدى توافر الاشتراطات البيئية داخل المنشآت، وآليات جمع والتعامل مع المخلفات الناتجة عن الأنشطة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المعمول بها، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف المراكز والأحياء، مع تكثيف أعمال المرور الميداني على المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات وتحقيق أعلى مستويات السلامة البيئية.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى أصحاب الأنشطة، بما يحقق التوازن بين انتظام الأنشطة المختلفة والالتزام بالضوابط البيئية، ويسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.