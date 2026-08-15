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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة تعديات ومخالفات بناء بـ 3 مراكز

إزالة تعديات ومخالفات بناء ب3 مراكز بأسيوط
إزالة تعديات ومخالفات بناء ب3 مراكز بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز، واصلت جهودها في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة بقرى المركز، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية منقباد إزالة فورية لمخالفة بناء بعزبة أبو القاسم، تمثلت في فك شدة خشبية على مساحة 80 مترًا مربعًا، وذلك بحضور ثابت مختار نائب رئيس المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، نفذت حملة لإزالة مخالفة بناء في المهد، حيث قامت رئاسة المركز، بالتنسيق مع رئيس قرية بني إبراهيم النوبتجي والإدارة الهندسية، بردم قواعد معدة لبدء أعمال بناء مخالفة داخل الحيز العمراني بشارع التحرير، والتحفظ على مواد البناء، وتحرير الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي أو البناء المخالف.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة هالة نصير رئيس المركز، نفذت إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بنطاق قرية البلايزة، تمثلت في إقامة أسوار من البلوك الأبيض، وذلك بإشراف زين العابدين نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية، حيث تمت إزالة التعدي بالكامل حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، لرصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء فور ظهورها، وعدم السماح بعودة المخالفات التي سبق إزالتها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستواصل التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات، حفاظًا على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، وصون حقوق الدولة، وفرض سيادة القانون، وتحقيق الصالح العام.

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