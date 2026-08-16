اليوم.. الأهلي يعود لتدريبات بإسبانيا استعدادًا لمواجهة برشلونة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، داخل معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وكان الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس، السبت، بهدف التقاط الأنفاس وتقليل معدلات الإجهاد البدني، خاصة مع خوض الفريق أكثر من مباراة ودية خلال فترة المعسكر.

الأهلي يخوض وديتين في إسبانيا

وخاض الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكره الإسباني حتى الآن، الأولى أمام بادالونا، والثانية أمام يوروبا الإسباني، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعمل عموتة خلال الفترة الحالية على رفع الحمل التدريبي بصورة تدريجية، مع متابعة الحالة البدنية والفنية لجميع عناصر الفريق، قبل خوض الاختبار الأهم في المعسكر أمام برشلونة.

الأهلي أمام برشلونة في كأس خوان جامبر

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة، كونها ستكون أول مباراة يخوضها برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

وتمثل المباراة اختبارًا قويًا للأهلي أمام أحد أكبر أندية أوروبا، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة فنية من المواجهة.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إتمام تعاقدها مع نادي برشلونة الإسباني للحصول على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة حصريًا عبر قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحظى مشاركة الأهلي في البطولة بأهمية تاريخية، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في كأس خوان جامبر، في خطوة تعكس الحضور المتزايد للنادي على الساحة الدولية.

ويتطلع الأهلي إلى الظهور بصورة قوية أمام برشلونة، والاستفادة من المواجهة في إطار تحضيراته للموسم الجديد، خاصة قبل بداية المنافسات الرسمية وعودة الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.