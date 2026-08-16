خالد جاد الله: أوافق على رحيل إمام عاشور حال وصول عرض بقيمة 5 ملايين دولار

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يمانع رحيل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الحالية، حال وصول عرض رسمي مناسب من أحد الأندية الأوروبية، بما يحقق استفادة مالية كبيرة للنادي.

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «البريمو» المذاع على قناة «TEN» مع الإعلامي محمد فاروق، إن الأهلي يجب أن يدرس جميع العروض المقدمة للاعبيه بعناية، خاصة إذا كان المقابل المالي مناسبًا ويحقق مكاسب للنادي.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن إدارة القلعة الحمراء يجب أن تستفيد ماليًا من رحيل إمام عاشور إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن النادي سبق ودفع مبلغًا كبيرًا من أجل التعاقد مع اللاعب قادمًا من ميتلاند الدنماركي.

وأضاف خالد جاد الله: «الأهلي دفع 3 ملايين دولار لميتلاند الدنماركي من أجل حسم صفقة إمام عاشور، وبالتالي إذا جاء عرض مناسب للاعب من أحد الأندية الأوروبية، فيجب على النادي أن يحقق استفادة مالية من رحيله».

وشدد على أنه يوافق على رحيل إمام عاشور عن الأهلي حال وصول عرض رسمي بقيمة 5 ملايين دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم سيكون مناسبًا من وجهة نظره، خاصة إذا كان العرض مقدمًا من أحد الأندية الأوروبية ويرى اللاعب أن الانتقال سيكون خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.

وتابع: «أوافق على رحيل إمام عاشور إذا وصل عرض رسمي للأهلي بقيمة 5 ملايين دولار، وأرى أن الفريق لن يتوقف على لاعب واحد من الناحية الفنية، خاصة أن الأهلي يمتلك قائمة قوية من اللاعبين القادرين على تعويض أي غياب».

واختتم خالد جاد الله تصريحاته بالتأكيد على أن القرار النهائي في ملف إمام عاشور يعود إلى إدارة النادي والجهاز الفني، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على القوة الفنية للفريق والاستفادة الاقتصادية من أي عرض احترافي مناسب للاعب.