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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«شنيور وطبنجة ونقاب».. كيف استعد المهندس المعماري لمذبحة 15 مايو؟

مذبحة 15 مايو
مذبحة 15 مايو
رحمة سمير

كشفت التحقيقات في واقعة مذبحة 15 مايو عن تفاصيل جديدة بشأن الأدوات التي كانت بحوزة المتهم قبل ارتكاب الجريمة، إلى جانب محاولات من جانبه لتقديم مبررات لتصرفاته خلال التحقيقات، بحسب ما نقله الكاتب الصحفي فتحي سليمان.

خلافات بدأت بالطلاق والقضايا

وقال فتحي سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المتهم كان يعمل مهندسًا معماريًا في إحدى الدول، قبل أن يعود إلى مصر وتنشأ خلافات بينه وبين طليقته انتهت بالطلاق ووجود عدد من القضايا بينهما.

من الإنترنت المظلم

أدوات أثارت علامات استفهام

وأوضح أن المتهم كان بحوزته عدد من الأدوات والأسلحة، من بينها شنيور وقفل وجنزير وطبنجة وطلقات نارية، بالإضافة إلى نقاب استخدمه للتخفي، وفق ما تم الإعلان عنه في بيان النيابة العامة المصرية.

كيف بدأت الواقعة؟

وأضاف سليمان أن المتهم طلب من ابنه التدخل لحل الخلافات مع طليقته، ومحاولة تقليل المبالغ المالية والتنازل عن القضايا، مشيرًا إلى أن بداية الاعتداء كانت بقتل أشقاء طليقته، الذين كانوا في شقة أخرى مجاورة لمكان التفاوض داخل العقار نفسه.

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مقتل ابنته وإصابة نجله

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن المتهم أطلق النار على ابنه وأصابه في ساقه، ويتلقى العلاج حاليًا في المستشفى، موضحًا أن المتهم نفسه تعرض للطعن مرتين، إحداهما في الظهر.

وبحسب ما ذكره سليمان، أسفرت الواقعة عن مقتل ابنة المتهم وثلاثة من أفراد أسرة طليقته، بينما يخضع نجله للعلاج.

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محاولات لتبرير الجريمة

وأكد فتحي سليمان أن المتهم يحاول خلال التحقيقات تقديم بعض المبررات لتفسير ما حدث، إلا أن تفاصيل الواقعة والأدوات التي كانت بحوزته تظل محل فحص وتحقيق من جانب جهات التحقيق المختصة.

 

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، للوقوف على الدوافع الكاملة للجريمة وتسلسل الأحداث والمسؤوليات الجنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

شنيور وطبنجة ونقاب مذبحة 15 مايو 15 مايو

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