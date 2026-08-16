من حريق التجمع لمذبحة 15 مايو.. التفاصيل الكاملة لحوادث الساعات الماضية

كشف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، أن المتهم في واقعة مذبحة حلوان يحاول يسوق بعض المبررات لتبرير جريمته في التحقيقات.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتهم كان يعمل مهندس معماري في إحدى الدول وحدثت خلافات بعد عودته وتم الطلاق بينهما.

وقال إن المتهم كان معاه شنيور وقفل وجنزير وطبنجة وطلقات نارية والنقاب للتخفي وهو ما تم الإعلان عنه وفق بيان النيابة العامة المصرية.

وأضاف أن المتهم طلب من ابنه حل الخلافات مع طليقته وتقليل المبالغ المالية والتنازل عن القضايا، موضحا أن البداية كان بقتل أشقاء طليقته التي كانت في شقة أخرى مجاورة لمكان التفاوض في نفس العقار

وأردف أن المتهم ضرب ابنه بطلقة في رجله ويتلقى العلاج في المستشفى، موضحًا أن المتهم تم طعنه مرتين أحدهما في الظهر، بعد أن قتل ابنته و3 من أهل طليقته.



وأكد أن وزارة الداخلية والنيابة العامة تواجه الإتجار غير المشروع في خطوط المحمول، موضحا أن هناك عصابات تستخدم خطوط مفعلة بأسماء أشخاص في ارتكاب الجرائم.

واستطرد أنه تم القبض على عصابة من 6 أشخاص بينهم 4 من البحيرة بينهم الموزع الرئيسي للخطوط المفعلة بأسماء أشخاص حقيقيين، موضحًا أن المتهم يملك خاصية لتفعيل الخطوط.

أما عن واقعة حفل الساحل، شدد على أن الطالبة التي ظهرت في فيديو التزاحم والتدافع بحفل محمد رمضان بالساحل الشمالي قالت وفقا لبيان وزارة الداخلية إنها لم تتعرض للاعتداء الجنسي أو التحرش وتقدمت ببلاغ بسبب تداول صورها والفيديو الذي تظهر فيه.

وعن واقعة مول اربيلا، استطرد أنه تم ضبط صاحب مصنع الهيليوم الموزع الرئيسي للهيليوم الذي تسبب في انفجار مول بالتجمع الخامس أول أمس الخميس، قائلا: الناس بتقول الهيليوم غاز خامل إزاي انفجر؟!.

وأوضح أن هناك 3 قتلى وقرابة 20 مصابا في الحريق الذي تسبب في تدمير الواجهة الخارجية للمول وكذلك السقف المعلق، موضحا أنه تم تشمييع 3 أفرع للمحل لأن الفرع الذي شهد الحادث لم يكن مرخصًا.