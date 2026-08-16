تفاصيل الإيجار التمليكي لقطع الأراضي الصناعية.. إسكان النواب توضح

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طرح قطع الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن النظام يخفف الأعباء المالية عن المستثمر.

وأوضح شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا، مع زيادة سنوية في القيمة بنسبة 10% وإعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات تقريبًا، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من طرح الأراضي هو إقامة مصانع وتشغيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلي، وليس مجرد حيازة الأراضي.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن الطرح يتضمن تخصيص قطع الأراضي وفقًا لتخصصات صناعية تحتاجها الدولة، من بينها الصناعات الكيماوية والإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وشدد على أن الحصول على الأرض يتطلب تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية ومستندات تثبت جدية المستثمر، مؤكدًا أن الطلبات ستخضع للفحص للتأكد من قدرة المتقدم على تنفيذ المشروع.

وكشف أن المنظومة تشمل أكثر من 5.7 مليون متر مربع، بإجمالي نحو 540 قطعة في 15 محافظة، خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس، مختتما: حق الانتفاع يختلف عن الإيجار المنتهي بالتملك، إذ تعود الأرض للدولة بعد انتهاء مدة الانتفاع المحددة.



