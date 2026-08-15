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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ : محافظ المنيا مسؤول بدرجة إنسان

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

طرح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمنيا رؤاهم ومقترحاتهم حول عدد من الملفات والقضايا الجماهيرية، خلال اللقاء الدوري مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مشدين بجهوده ، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومع المواطنين، والتفاعل السريع مع مطالبهم ومشكلاتهم.

وأكد النواب أن قرب المحافظ من المواطنين، وحرصه على التواجد الميداني والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عملية لها، يجعله «مسؤولًا بدرجة إنسان»، مشيدين بروح التعاون والتنسيق بين المحافظة وأعضاء البرلمان، بما يسهم في سرعة التعامل مع القضايا الجماهيرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد عقد الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ ونخبة من الصحفيين والإعلاميين، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المجتمعية التي تمس حياة المواطنين، واستعراض المطالب والاحتياجات الجماهيرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة، إلى جانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واسترداد أملاك الدولة، وخلق فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات، ودفع مشروعات الطاقة الشمسية، وتنمية موارد المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم مسيرة التنمية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للرؤى ووجهات النظر، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم سرعة التعامل مع القضايا والمطالب المطروحة، والعمل على وضع حلول عملية لها في إطار من التنسيق والتعاون المشترك.

المنيا محافظ المنيا النواب مجلس الشيوخ

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