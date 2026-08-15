التضامن والهلال الأحمر يقدمان الدعم لأسر ضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفريق لجنة الإغاثة بالمديرية وممثلو الهلال الأحمر ومسؤولو مؤسسة الإصلاح الخيرية، تقديم واجب العزاء وتوفير الدعم المادي والنفسي للأسر المتضررة ، لضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، والذي وقع يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين من أهالي قرية عرب الشيخ محمد التابعة لقرية نزلة حسين بمركز المنيا، يعملون بمزارع العنب ، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة التعامل مع تداعيات الحادث.

وشملت جهود الدعم صرف مساعدات مالية بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، مقدمة من مؤسسة الإصلاح الخيرية، إلى جانب صرف 2000 جنيه لأسرة كل مصاب، مع تقديم الدعم النفسي للمصابين وذويهم من خلال فرق الهلال الأحمر.

كما تم تقديم مساعدات إضافية لبعض الأسر التي تضررت بصورة أكبر من تداعيات الحادث، مع التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يشمل المساهمة في أعمال تأهيل بعض المنازل وتوفير الأثاث اللازم، إلى جانب بحث احتياجات الأسر الاجتماعية والمعيشية وتقديم أوجه المساندة الممكنة.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف المساعدات المقررة وفقًا للقرار الوزاري رقم 433 لسنة 2022، بواقع 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، و25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، إلى جانب صرف المساعدات للمصابين عقب استيفاء المستندات المطلوبة