«القومي للإعاقة»: 24 معرضا سنويا لدعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس ينظم معارض لمنتجات ومشغولات التي أنتجها الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة، بهدف دعم التمكين الاقتصادي لهم.

تنظيم 24 معرضًا سنويًا



وأوضحت في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن المجلس ينظم منذ ثلاث سنوات 24 معرضًا في العام، بالتعاون مع وزارة الدفاع والأسلحة المختلفة، مشيرة إلى أن المعارض تتنقل بين المحافظات، وأن المعرض الأخير أُقيم في الإسكندرية، بدعم من القوات المسلحة والقوات البحرية.

وأضافت أن المعارض تأتي ضمن أنشطة المجلس في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال دعم الحرف في المحافظات، والتعرف إلى المنتجات التي يقدمها الأشخاص ذوو الإعاقة والجمعيات العاملة معهم، إلى جانب بحث احتياجاتهم من الخامات ومدى توافرها، ومعدلات البيع والتسويق والوصول إلى الأسواق.

وأشارت إلى أن المجلس يهتم أيضًا بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الحرف التي تتطلب تدريبًا، من خلال ربطهم بالجهات المعنية، بما يساعد على تطوير مهاراتهم، لافتة إلى أن تسويق المنتجات لا يقتصر على المعارض، وإنما يتم أيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر جمهور ممكن.

الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت على أن المعارض ليست مجرد أماكن لعرض المنتجات، وإنما تتيح للمجلس التعرف إلى خبرات الشباب من ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجههم، موضحة أن ذلك يأتي ضمن مبادرات «أسرتي قوتي» و«استثمر في نفسك».

ولفتت إلى أن الهدف هو الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكاناتهم ومهاراتهم، والعمل على تغيير الصورة النمطية عنهم، خاصة الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون العمل أو الاندماج في المجتمع.