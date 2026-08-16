رونالدو وجورجينا.. شرط مثير في اتفاق ما قبل الزواج يكشف تفاصيل ثروتهما

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل مثيرة بشأن اتفاق ما قبل الزواج الذي أبرمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع شريكته جورجينا رودريجيز، قبل زواجهما الذي تم مؤخرًا في البرتغال.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الاتفاق يتضمن حصول جورجينا، حال انتهاء الزواج بالطلاق، على معاش شهري مدى الحياة بقيمة 100 ألف يورو، إلى جانب انتقال ملكية قصر العائلة في منطقة «لا فينكا» بالعاصمة الإسبانية مدريد إليها.

وتأتي هذه البنود ضمن اتفاق مالي يهدف، وفق التقارير، إلى تنظيم الأمور المادية بين الطرفين وتأمين مستقبل جورجينا وأطفالهما، بعيدًا عن أي نزاعات قانونية محتملة في حال الانفصال.

وكان رونالدو وجورجينا قد عقدا زواجهما في 11 أغسطس 2026، خلال مراسم مدنية خاصة في مدينة كاشكايش البرتغالية، بعد توقيع اتفاق ما قبل الزواج في اليوم السابق، وفق ما أكدته تقارير إسبانية وبرتغالية. وينص الاتفاق المعلن على نظام فصل الممتلكات بين الزوجين.

ويبلغ المقابل المالي المقرر لجورجينا، وفق هذه التقارير، مليونًا و200 ألف يورو سنويًا، إذا استمر صرف مبلغ 100 ألف يورو شهريًا مدى الحياة.

واللافت أن هذا الرقم يقترب من المبلغ الذي كان رونالدو يحققه في فترة قصيرة للغاية من دخله السنوي؛ فبحسب الأرقام المعلنة عن أرباحه في 2025، كان النجم البرتغالي يحصل على نحو 100 ألف يورو في قرابة 3 ساعات و15 دقيقة، ما يبرز ضخامة العوائد التي يحققها أحد أعلى الرياضيين دخلًا في العالم.