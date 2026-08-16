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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم|ماذا سيعلن "عبد اللطيف" بشأن العام الدراسي الجديد؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يحظى اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم لمناقشة استعدادات العام الدراسي 2027 ، بإهتمام بالغ من أولياء الامور والطلاب في جميع محافظات مصر ، حيث يتساءل الجميع عن تفاصيل القرارات المعلنة خلاله لحسم الجدل حول العام الدراسي الجديد

اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم 

حيث يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 لقاءا بمديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، لمناقشة آخر استعدادا بدء العام الدراسي 2027

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع أن يتم التشديد على ضوابط وتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس ، والالتزام بتعليمات التقييمات و الواجبات المدرسية ، والتشديد على الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس ، وحسن معاملة أولياء الأمور ، وتسليم الكتب المدرسية في مواعيدها بدون تأخير .

و وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مواعيد محدد لهذا اللقاء المرتقب ، جاءت تفاصيله كالتالي :

-لقاء وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية) : اليوم الأحد من 9 صباحا لـ 11 صباحا

-لقاء وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمحافظات : (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس ) : اليوم الأحد من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

-لقاء وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمحافظات : (مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الفيوم - المنيا - بني سويف - أسيوط ) : اليوم من 2 ظهرا حتى 4 عصرا

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية ، على أنه سيحضر من كل مدرسرية 200 مدير مدرسة موزعين على جميع المراحل ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي) ، كما سيحضر كذلك وكلاء المديريات 

قرارات اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم

علم موقع صدى البلد أنه من المقرر خلال اجتماع وزير التربية والتعليم اليوم مع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، أن يتم التأكيد على :

- التأكيد على بدء الدراسة بشكل فعلي  منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجميع الصفوف الدراسية، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة، دون تأخير أو تهاون، ويشمل ذلك فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي العام، والفني، باعتبار طلابها نظاميين بالفترة المسائية.

- الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي وفقا لما ورد بالقرار الوزاري المنظم لهذا الشأن، والالتزام بتطبيق كافة بنوده.

- ضرورة إلتزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الموحد المعتمد لما له من دور فاعل في ترسيخ قيم الانضباط داخل البيئة المدرسية على أن يترك لأولياء الأمور حرية اختيار أماكن شراء الزي دون تحديد جهة بعينها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام القرار الوزاري المنظم لهذا الشأن.

-ضرورة الإلتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك ، واخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي

-الإلتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للإنضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

- التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم إلى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم

-ضرورة تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الدروس الخصوصية من خلال تفعيل الدور الأكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الاطار الرسمي المعتمد

-إلتزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة الى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني ومواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة مع التأكيد على الالتزام اليومي بآداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني بإعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي

- تشجيع المدارس على تنظيم رحلات ميدانية تستهدف زيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية لما لها من دور فعال في ربط الطلاب بواقع مجتمعهم وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم

-متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية للتأكد من مدى إلتزامها بالضوابط المعتمدة لاسيما ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة

- ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة في محيط المدارس بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية طوال فترة الدراسة والامتحانات

-ضرورة التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم لتفعيل آليات إدارة الازمات والكوارث على مستوى المدارس والابلاغ عن مخالفات لضمات استمرارية عمل المؤسسة بكفاءة وفاعلية


- تفعيل التنسيق المستمر بين لجان إدارة الازمات والكوارث على مستوى المديريات والإدارات العامة للازمات والكوارث بالوزارة لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة أي طارئ

-التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة احكام إجراءات الدخول والخروج وذلك من خلال غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح وتفعيل دور الاشراف اليومي لضمان الانضباط ، مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول وتسجيل بياناتهم بشكل فوري بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظا على امن وسلامة المنشآة التعليمية

-مراعاة استمرار التنسيق والتواصل الفعال مع رؤساء الاحياء والوحدات المحلية بهدف معالجة المشكلات البيئية والمجتمعية التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية من خلال التعاون في اعمال النظافة والانارة وصيانة محيط المدارس

- الالتزام التام بمنع التدخين داخل الحرم المدرسي بجميع اشكاله سواء من قبل اللاب او العاملين او الزائرين حفاظا على الصحة العامة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من الملوثات تتماشى مع القيم التربوية والمعايير الصحية المعتمدة

-استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في اطار تنظيمي واضح ومحدد بما لا يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية او البيئة المحيطة حرصا على توفير مناخ تعليمي هادئ ومنضبط

-تعزيز التواصل الإيجابي مع المعلمين واولياء الأمور من خلال تخصيص مواعيد محددة وثابتة لاستقبالهم داخل المدرسة وفقا للمنصوص عليه بالخريطة الزمنية المعتمدة مما يضمن توفير بيئة يسودها الاحترام المتبادل ويسهم في دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة في العملية التعليمية

-حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى خارج النطاق الذي حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة وضرورة اتحاذ الإجراء القانوني حيال المخالفات  فورا ضمانا للعدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية

-منع دخول مندوبي المبيعات او أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف وذلك حفاظا على الطلاب من التأصيرات التجارية غير التربوية وضمانا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أي توجهات دعائية او مصالح تجارية

- حظر استخدام اسوار المدارس في أي أغراض دعائية او إعلانية تحمل شعارات سياسية او تجارية او حزبية والاقتصار على تعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم اهداف العملية التعليمية حفاظا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية وصونا لحيادها

- حظر التطرق داخل المدارس الى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسية او ديني حفاظا على حيادية المؤسسة التعليمية وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي

-استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية ، والتأكيد على إطهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية (خط عرض 22) وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيا كان مصدرها ومراعاة الدقة عند استخدامها في أي عروض او مكاتبات او دراسات او أي محررات رسمية

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