حمزة عبد الكريم يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بازل السويسري ودياً

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة الألماني هانز فليك، لخوض مباراة ودية جديدة ضمن برنامجه التحضيري للموسم الكروي الجديد 2026 - 2027، عندما يلتقي بازل السويسري عصر اليوم، الأحد.

موعد مباراة برشلونة ضد بازل السويسري

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على بازل في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «سانت جاكوب بارك»، ضمن استعدادات النادي الكتالوني لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما خاض عددًا من المباريات الودية خلال فترة الإعداد الحالية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وبازل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، في مواجهة يسعى خلالها هانز فليك إلى مواصلة تجهيز لاعبيه والوقوف على مدى جاهزيتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بازل السويسري

ومن المتوقع أن يشارك حمزة عبد الكريم بشكل أساسي في مباراة برشلونة ضد بازل السويسري قبل مواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر.

حراسة المرمى: تشزيني.

خط الدفاع: إسبارت - كريستنسن - جيرارد مارتن - بالدي.

خط الوسط: إبرايما تونكارا - مارك بيرنال - برايان فاريناس.

خط الهجوم: كريم أديمي - حمزة عبد الكريم - جوردون.