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برشلونة ضد بازل .. موعد المباراة وموقف حمزة عبد الكريم والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ضد بازل .. موعد المباراة وموقف حمزة عبد الكريم والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بقيادة الألماني هانز فليك، لخوض مباراة ودية جديدة ضمن برنامجه التحضيري للموسم الكروي الجديد 2026-2027، عندما يلتقي مع بازل السويسري عصر اليوم الأحد.

موعد مباراة برشلونة وبازل

يحل برشلونة ضيفًا على بازل في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «سانت جاكوب بارك»، ضمن استعدادات النادي الكتالوني لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما خاض عددًا من المباريات الودية خلال فترة الإعداد الحالية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وبازل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، في مواجهة يسعى خلالها هانز فليك إلى مواصلة تجهيز لاعبيه والوقوف على مدى جاهزيتهم قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

مشوار برشلونة في المباريات الودية

وخاض برشلونة عدة مباريات ودية خلال الصيف الحالي، حيث واجه فريق يوروبا، ثم برمنجهام سيتي ونوتينجهام فورست، قبل أن يلتقي مع أودينيزي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق الكتالوني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين خلال هذه المواجهات، من أجل الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل انطلاق الموسم الجديد.

حمزة عبد الكريم يواصل الظهور مع برشلونة

ويواصل المصري حمزة عبد الكريم وجوده مع الفريق الأول لبرشلونة خلال فترة الإعداد، بعدما دخل ضمن القائمة المستدعاة لخوض مواجهة بازل الودية.

وشارك حمزة عبد الكريم في عدد من مباريات برشلونة التحضيرية، حيث ظهر أمام يوروبا وبرمنجهام سيتي ونوتينجهام فورست وأودينيزي، ونجح في تسجيل هدفين خلال مواجهة برمنجهام سيتي، ليواصل لفت الأنظار خلال فترة الإعداد.

برشلونة يستعد لمواجهة الأهلي

وتكتسب مباراة بازل أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الأخيرة في استعدادات برشلونة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع الأهلي يوم الأربعاء المقبل على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في مباراة ينتظرها عشاق الفريقين قبل انطلاق مشوار برشلونة الرسمي في الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبازل

لم تُعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث مباراة برشلونة وبازل الودية، على أن يتم تحديث المعلومات الخاصة بالقنوات الناقلة فور صدور أي إعلان رسمي جديد.

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