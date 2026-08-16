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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكولومبي الجديد يدعو ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية بعد الزلزال المُدمّر

دعا الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية
دعا الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية
محمد على

دعا الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريلا، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية التي تستهدف  الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، والتي تعاني من آثار زلزال مدمر.

وارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الكولومبية من 10% إلى 12.5% في أواخر يوليو، مع بعض الاستثناءات بما في ذلك البن والزيت.

 قال دي لا إسبريلا: "طلبت منه (ترامب) أن ينظر في تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة التي تؤثر على المنتجات الكولومبية مؤقتًا، من أجل تخفيف بعض الأعباء عن أصحاب الأعمال لدينا، الذين يواجهون أوقاتًا عصيبة بسبب آثار الزلزال".

دخلت الرسوم الجمركية المتزايدة حيز التنفيذ في 24 يوليو، لتحل محل الرسوم الجمركية العالمية التي انتهت صلاحيتها والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام.

قال دي لا إسبريلا إنه تحدث لمدة عشر دقائق تقريباً مع ترامب، الذي أعرب عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة يوم الاثنين.

وقال الرئيس  الكولومبي: "كان الحديث ودياً للغاية".

وأضاف: "أخبرته أن أمامنا تحدياً هائلاً: إعادة بناء كولومبيا وسط الوضع الاقتصادي الصعب والكارثي الذي ورثت تركته".

أدى الزلزال إلى تدمير مدينتي كالي وبيريرا في غرب كولومبيا، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص وتدمير ما يقرب من 13000 منزل.

أيد ترامب اليميني دي لا إسبريلا، وهو محامٍ مليونير، غير مساره إلى السياسة ، خلال حملته الرئاسية.

منذ توليه منصبه، انضم دي لا إسبريلا - الذي خلف اليساري جوستافو بيترو - إلى ما يسمى "درع الأمريكتين"، وهو تحالف مناهض يرأسه ترامب ويتألف من حكومات موالية للولايات المتحدة في أنحاء أمريكا اللاتينية، بما في ذلك الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.

تتبادل الدول الأعضاء المعلومات وتنسق بين  المجالات القضائية والأمنية للتصدي للنشاط الإجرامي العابر للحدود.

يخطط دي لا إسبريلا لإقامة تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل للمساعدة في تعزيز حربه على المتمردين.

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