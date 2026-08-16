الخارجية الأمريكية: حزب الله يتحمّل مسئولية الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن حزب الله يتحمل مسؤولية الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، متبنيًا بذلك الرواية الإسرائيلية بشأن أسباب استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن حزب الله يمثل العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي في لبنان، محملًا الحزب والمقاومة مسؤولية الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن «المناطق التجريبية» تمثل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام، وفقًا لتصريحات الخارجية الأمريكية.

وتابع: «نتطلع إلى استكمال الجيش اللبناني عمليات التطهير في المناطق التجريبية، فيما ستواصل الولايات المتحدة دعم الإطار الثلاثي لتحقيق الاستقرار الإقليمي».

ويرى المتحدث الأمريكي أن على الجيش اللبناني نزع سلاح حزب الله في الجنوب، في خطوة تواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، غارات وقصفًا على مناطق في جنوب لبنان، فيما شن أمس حملة قصف واسعة أسفرت، وفقًا للتقارير الواردة، عن استشهاد أكثر من 10 أشخاص.