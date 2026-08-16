أحمد بحر يكشف لـ «صدى البلد» مُفاجآت ألبوم بلاك تيما الجديد | فيديو

كشف الفنان أحمد بحر، عضو فريق بلاك تيما، عن استعدادات الفريق لطرح ألبوم غنائي جديد، مؤكدًا أن الألبوم سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، ويتضمن عددًا من الأغاني الجديدة التي بدأ الفريق بالفعل في التحضير لها وتسجيلها.

وقال أحمد بحر، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، إن الفريق يعمل حاليًا على ألبوم جديد يتكون من نحو خمس أو ست أغنيات، موضحًا أن العمل يمكن وصفه بأنه «ميني ألبوم»، وأن أعضاء الفريق بدأوا بالفعل في التحضير لأول أغانيه، إلى جانب بدء تسجيل أولى الأغنيات.

وأشار عضو فريق بلاك تيما إلى أن الألبوم الجديد يحمل العديد من المفاجآت التي يحرص الفريق على تقديمها لجمهوره، لافتًا إلى أن هناك أغنيتين من المقرر أن تشهدا تعاونًا غنائيًا «ديو» مع نجمة مهمة، دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من حالة الترقب لدى الجمهور لمعرفة تفاصيل هذا التعاون المنتظر.

وأكد أحمد بحر أن الفريق بدأ بالفعل خطوات تنفيذ الألبوم، سواء من ناحية التحضير أو التسجيل، مشددًا على أن الهدف هو تقديم مجموعة من الأغنيات المختلفة التي تليق بجمهور بلاك تيما، وأن تفاصيل المشروع الجديد سيتم الكشف عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أحمد بحر عن هوية فريق بلاك تيما وانتمائه إلى النوبة، مؤكدًا أنه يشعر بسعادة وفخر كبيرين بكون الفريق ينتمي النوبة ، موضحًا أن هذه الهوية تظهر في الروح الموجودة في بعض أغنيات الفريق.

وقال إن بلاك تيما يحمل في موسيقاه وأغانيه روحًا نوبية، إلا أن الفريق في الوقت نفسه لا يقدم فنه للشعب النوبي فقط ، بل يغني لكل أهل مصر، مشيرًا إلى أن حفلات بلاك تيما تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات.

وأوضح أن الفريق يسعى دائمًا إلى تقديم موسيقى تصل إلى الجميع، مع الحفاظ على جذوره وهويته الفنية، معربًا عن سعادته بأن أغنيات بلاك تيما تحظى بإعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.

وأضاف أن التفاعل الجماهيري مع حفلات الفريق يمثل دافعًا كبيرًا لأعضاء بلاك تيما للاستمرار في تقديم أعمال موسيقية جديدة، خاصة أن الجمهور أصبح جزءًا أساسيًا من رحلة الفريق الفنية الممتدة لسنوات.

وعن أغنية «يا جميل المحيا»، تحدث أحمد بحر عنها بحماس، واصفًا إياها بأنها أغنية «لذيذة وجميلة ورومانسية ومبهجة»، مؤكدًا أن الأغنية تحمل حالة مختلفة وتسعى إلى تقديم أجواء مميزة للجمهور.

وتأتي الأغنية ضمن الأعمال التي ارتبط بها جمهور بلاك تيما، في ظل حرص الفريق على التنوع بين الألوان الموسيقية المختلفة وعدم الاكتفاء بنمط واحد في أعماله.

وفي ختام حديثه، أعرب أحمد بحر عن سعادته بالتفاعل الكبير من الجمهور مع حفل بلاك تيما الأخير، الذي أقيم يوم 7 أغسطس، مؤكدًا أن هذا الحفل يحمل أهمية خاصة بالنسبة للفريق وجمهوره.

وأوضح أن أعضاء بلاك تيما يحرصون كل عام خلال شهر أغسطس على إقامة حفل خاص في «ساقية الصاوي»، احتفالًا بذكرى تأسيس الفريق، مشيرًا إلى أن بلاك تيما تأسس في شهر أغسطس عام 2004.

وأشار إلى أن إقامة الحفل خلال شهر أغسطس أصبحت بمثابة عادة سنوية يحرص الفريق عليها، باعتبارها فرصة للاحتفال مع الجمهور بذكرى انطلاق بلاك تيما، واستعادة مشوار الفريق الفني الذي امتد لأكثر من عقدين.

ويواصل بلاك تيما خلال الفترة الحالية العمل على مشروعاته الغنائية الجديدة، وفي مقدمتها الميني ألبوم المنتظر، الذي يتكون من خمس أو ست أغنيات، ويتضمن تعاونات ومفاجآت جديدة، من بينها ديو مع نجمة مهمة، وسط حالة من الترقب بين جمهور الفريق لمعرفة تفاصيل هذه الأعمال وموعد طرحها رسميًا.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/f8Y8pbOSZks?si=U9qikMxNdyU0twa6