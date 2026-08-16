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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبدالحكيم: شرف كبير ليّا المشاركة في افتتاح مهرجان القلعة.. وأستعد لطرح أغانٍ جديدة

الفنانة ريهام عبد الحكيم
الفنانة ريهام عبد الحكيم
أوركيد سامي

تألقت الفنانة ريهام عبد الحكيم خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور، في واحدة من الليالي الفنية التي شهدت أجواء مميزة احتفالًا بانطلاق فعاليات المهرجان.

وأعربت ريهام عبدالحكيم، في تصريحات  لـ موقع «صدى البلد» الإخباري، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في حفل افتتاح مهرجان القلعة، مؤكدة أن وجودها ضمن فعاليات هذا الحدث الفني العريق يمثل شرفًا كبيرًا لها، خاصة أن المهرجان يحظى بمكانة مهمة على الساحة الفنية العربية.

وقالت ريهام عبد الحكيم إنها سعيدة للغاية بتفاعل الجمهور معها خلال الحفل، مشيرة إلى أن التواصل المباشر مع الجمهور يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي حفل غنائي، وأن الحماس الذي لمسته من الحاضرين منحها طاقة كبيرة أثناء تقديم فقراتها الغنائية.

وأضافت أن مهرجان القلعة من المهرجانات العريقة والمهمة، وله مكانة خاصة لدى الجمهور، لافتة إلى أن المشاركة في فعالياته تمثل تجربة مميزة بالنسبة لها، خاصة مع الأجواء التي تجمع بين الفن الأصيل والحضور الجماهيري الكبير.

وتحدّثت ريهام عبد الحكيم عن اختياراتها للأغاني التي تقدمها خلال حفلاتها، موضحة أنها تحرص دائمًا على تقديم تنوع موسيقي يرضي مختلف أذواق الجمهور.

وأشارت إلى أنها تحرص في كل حفل على الجمع بين أغانيها الخاصة والأعمال الغنائية القديمة، موضحة أن تقديم الأغاني التي ارتبط بها الجمهور عبر السنوات يمثل بالنسبة لها وسيلة مهمة للحفاظ على التراث الغنائي العربي وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة.

وأكدت أن برنامج حفلاتها لا يقتصر على لون غنائي واحد، إذ تحرص على تقديم عدد من أغانيها الخاصة إلى جانب مجموعة من الأغاني القديمة التي تحمل قيمة فنية كبيرة، وتساهم في إحياء التراث العربي الأصيل.

وأوضحت ريهام عبد الحكيم أن تفاعل الجمهور معها خلال حفل افتتاح مهرجان القلعة كان من أبرز الأمور التي أسعدتها، مؤكدة أن الفنان يشعر بقيمة ما يقدمه عندما يجد تجاوبًا حقيقيًا من الجمهور.

وأضافت أن الحفلات الغنائية تمنح الفنان فرصة للتواصل مع الجمهور بشكل مباشر، وهو ما يجعل كل حفلة تحمل حالة خاصة ومختلفة، لافتة إلى أنها تحرص دائمًا على اختيار الأغاني التي تتناسب مع طبيعة المكان والجمهور.

وكشفت ريهام عبد الحكيم عن استعدادها خلال الفترة المقبلة لتقديم عدد من الأغاني الجديدة، مؤكدة أنها تعمل على مجموعة من الأعمال الخاصة التي تسعى إلى تقديمها للجمهور خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أنها تتطلع إلى مواصلة تقديم أعمال غنائية متنوعة تجمع بين الطابع الخاص بها وروح الموسيقى العربية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على اللون الذي يميزها ويجعل لها حضورًا خاصًا لدى الجمهور.

 والغنائية، ويشهد على مدار دوراته مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وتواصل ريهام عبد الحكيم حضورها الفني من خلال الحفلات والأعمال الغنائية الجديدة، مع حرصها على تقديم محتوى يجمع بين الأغنية الحديثة وروائع التراث العربي، في محاولة للحفاظ على العلاقة القوية بينها وبين جمهورها، وتقديم أعمال جديدة تلبي تطلعات مُحبيها.

الفنانة ريهام عبد الحكيم اخبار الفن نجوم الفن

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