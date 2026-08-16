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دول الخليج غاضبة من سياسة ترامب تجاه إيران .. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دول الخليج غاضبة من سياسة ترامب تجاه إيران .. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل

ترامب
ترامب
محمد على

أعربت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين عن استيائها المتزايد من غياب استراتيجية أمريكية واضحة تجاه إيران، إلى جانب ما وصفته بتناقض مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، نقلًا عن مسؤولين عرب وغربيين لم تسمهم، ودبلوماسي أمريكي سابق ومحللين، فإن دول الخليج العربي تشعر بقلق متزايد تجاه سياسة واشنطن بشأن إيران، في ظل عدم وضوح الاستراتيجية الأمريكية وتضارب تحركات إدارة ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الاستياء تتزامن مع استمرار الصراع العسكري لنحو ستة أشهر، دون نجاح واشنطن في تحقيق السلام، بحسب المصادر التي نقلت عنها.

وتجمع حكومات السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين، وفق التقرير، على استنكارها الشديد لما تعتبره تخبطًا في مواقف الإدارة الأمريكية تجاه إيران.

وقال مسؤولون إن الغضب تجاه واشنطن بلغ ذروته منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة على الأراضي الإيرانية في فبراير الماضي، مؤكدين أن عدم وجود استراتيجية واضحة تجاه طهران كان قائمًا حتى قبل تلك التطورات، لكنه ازداد تعقيدًا بعدها.

وأضاف أحد المصادر أن هناك مخاوف خليجية من تهديدات ترامب المتكررة ضد طهران، والتي يتراجع عنها لاحقًا، إلى جانب تصريحاته المتكررة بشأن إحراز تقدم في مفاوضات يُشكك البعض في نتائجها.

ووصف محللون سياسة الرئيس الأمريكي تجاه إيران بأنها «فوضوية» و«غير متوقعة»، فيما وُصفت، على نحو خاص، مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج بأنها «مهزلة».


وفي سياق متصل، قال حسين طائب، رئيس قوات الباسيج الإيرانية، يوم الخميس، إن مضيق هرمز «يخضع لسيطرة وإدارة إيران»، وذلك في الوقت الذي تحدث فيه ترامب عن سيطرة الولايات المتحدة على المضيق، مؤكدًا، بحسب ما نقلت عنه تقارير، أنه سيكون تحت إمرته.

واشنطن بوست غضب خليجي ترامب إيران سياسة ترامب الفوضوية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين

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