محمد العدل يُثير الجدل: وراء كل عظيم امرأة.. ووراء كل ما يهدم ويكسر رجل «امرأة»

أثار المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، حالة من الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تعليقه على الأزمة التي شهدتها منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وجمعت بين أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي وزوجته الثانية دينا.

وكتب محمد العدل: «يقولون وراء كل عظيم امرأة، ووراء كل ما يهدم ويكسر رجل امرأة أيضًا».

وكانت منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي قد شهدت مشاجرة بين أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، ودان آدم، وسط تداول واسع لتفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية.

وبحسب ما تم تداوله، وقعت المشاجرة أمام حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وبحضور عدد من رواد الفندق، بعدما بدأت بمشادة كلامية حادة بين الأطراف، قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك، وسط تدخل حسام حسن لمحاولة إنهاء الخلاف والفصل بين الموجودين.

ومن جانبها، قدمت دان آدم روايتها للواقعة، موضحة أنها كانت موجودة في فندق بورتو مارينا عقب عودتها من حفل للفنان محمد رمضان، قبل أن تفاجأ بوصول أبناء حسام حسن وبدء المشادة.

وأكدت دان آدم، وفقًا لما تم تداوله، أنها تعرضت للاعتداء خلال الواقعة، مشيرة إلى أن المشادة تطورت إلى شد وجذب واشتباك، كما اتهمت ابنة حسام حسن الكبرى بالإمساك بشعرها وسحبها من مكان جلوسها إلى داخل الكافيه.

كما اتهمت دان آدم الطرف الآخر بإلقاء فنجان قهوة ساخن على وجهها خلال المشاجرة، في الوقت الذي أثارت فيه الواقعة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.