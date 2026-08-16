قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو إشتريت شقة وإكتشفت أن صاحبها القديم كان يسرق كهرباء.. هل تتحمل المسؤولية؟
محمد رمضان يكشف كواليس حفله الأخير في الساحل .. ويعلن عن موعد حفله المقبل
موعد مباراة ريال مدريد وشالكه الودية .. والقنوات الناقلة
اول مباراة لميسي بعد وفاة والده.. إنتر ميامي يخسر برباعية أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي
هل يجوز الطلاق والزواج العرفي للحصول على معاش الأب؟ .. شوقي علام يحسم الجدل
رحيل بيزيرا يمنح موهبة الزمالك فرصة ذهبية للمشاركة مع الفريق الأول | تفاصيل
خبر سار لجماهير الأهلي .. 5 نجوم بالفريق على أعتاب تجديد عقودهم
كريم رمزي يكشف حقيقة تحرك يوفنتوس لضم مصطفى شوبير
أحمد بحر يكشف لـ «صدى البلد» مُفاجآت ألبوم بلاك تيما الجديد | فيديو
خالد جاد الله: الأهلي لن يقف عند إمام عاشور .. وأوافق على بيعه
وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد العدل يُثير الجدل: وراء كل عظيم امرأة.. ووراء كل ما يهدم ويكسر رجل «امرأة»

محمد العدل
محمد العدل
محمد بدران

أثار المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، حالة من الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تعليقه على الأزمة التي شهدتها منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وجمعت بين أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي وزوجته الثانية دينا.

وكتب محمد العدل: «يقولون وراء كل عظيم امرأة، ووراء كل ما يهدم ويكسر رجل امرأة أيضًا».

وكانت منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي قد شهدت مشاجرة بين أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، ودان آدم، وسط تداول واسع لتفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية.

وبحسب ما تم تداوله، وقعت المشاجرة أمام حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وبحضور عدد من رواد الفندق، بعدما بدأت بمشادة كلامية حادة بين الأطراف، قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك، وسط تدخل حسام حسن لمحاولة إنهاء الخلاف والفصل بين الموجودين.

ومن جانبها، قدمت دان آدم روايتها للواقعة، موضحة أنها كانت موجودة في فندق بورتو مارينا عقب عودتها من حفل للفنان محمد رمضان، قبل أن تفاجأ بوصول أبناء حسام حسن وبدء المشادة.

وأكدت دان آدم، وفقًا لما تم تداوله، أنها تعرضت للاعتداء خلال الواقعة، مشيرة إلى أن المشادة تطورت إلى شد وجذب واشتباك، كما اتهمت ابنة حسام حسن الكبرى بالإمساك بشعرها وسحبها من مكان جلوسها إلى داخل الكافيه.

كما اتهمت دان آدم الطرف الآخر بإلقاء فنجان قهوة ساخن على وجهها خلال المشاجرة، في الوقت الذي أثارت فيه الواقعة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

محمد العدل حسام حسن عائلة العميد مشاجرة الساحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

الأهلي

قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

لحظات رعب تحت الأرض .. تفاصيل انهيار حفرة على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بقرية نامول

معرض السويس للكتاب

التطوع في الأزمات والكوارث.. استجابة إنسانية ومسؤولية مجتمعية بمعرض السويس الرابع للكتاب

بيان صحة قنا

تعرف على أماكنها..ننشر أماكن توافر اللقاحات والأمصال بمستشفيات ووحدات قنا

بالصور

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد