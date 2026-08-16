مقتل 7 اشخاص بينهم طفــلان في حادث انقـ.ـلاب أتوبيس بتركيا

قالت السلطات التركية إن حافلة صغيرة كانت تقل عائلة إلى حفل خطوبة انقلبت يوم السبت، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

أعلن مكتب الحاكم في بيان أن شخصين لقيا حتفهما في مكان الحادث، وخمسة آخرين في المستشفى، مُحدثاً بذلك الحصيلة من الضحايا الناجمة عن الحادث.

وأضاف البيان أن الطاقم الطبي كان يعالج تسعة مصابين، أحدهم في حالة خطيرة.

وذكرت قناة NTV التلفزيونية أن السيارة، التي كانت تقل عائلة إلى حفل الخطوبة في مدينة موس جنوب شرق البلاد، كانت في منطقة ليسي بمحافظة ديار بكر عندما انفجر أحد إطاراتها وفقد السائق السيطرة عليها.

وقالت السلطات إن عمر الطفلين المتوفيين كان 10 و 4 سنوات.