السعر كبير.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة نارية عن انتماء لاعبي كرة القدم

أثار خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، حالة من الجدل برسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

وكتب الغندور: «زمان كان الانتماء للمكان مبدأ وإحساس بالفضل بعد ربنا، ولكن في هذا الزمن ومع هذه الأجيال من لاعبي كرة القدم أصبح الانتماء له سعر كبير إلا من رحم ربي».

وتأتي رسالة نجم الزمالك السابق في توقيت تترقب فيه جماهير القلعة البيضاء انطلاق الموسم الجديد، وسط طموحات كبيرة بالحفاظ على لقب الدوري المصري الذي توج به الفريق في الموسم الماضي.

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء يوم 21 أغسطس الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك الموسم الجديد بصفته حامل لقب الدوري المصري، بعدما نجح في حصد البطولة الموسم الماضي عقب منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز، ليصبح مطالبًا بالحفاظ على لقبه ومواصلة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

وتأمل جماهير الزمالك في تحقيق انطلاقة قوية خلال الموسم الجديد، خاصة مع صعوبة المنافسة المنتظرة في ظل رغبة الأندية الكبرى في حصد اللقب.

ومن أبرز مواجهات الزمالك في الدور الأول، مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وتترقب جماهير القلعة البيضاء ظهور الفريق بالشكل الذي يليق بطموحاتها، في ظل رغبة الزمالك في الدفاع عن لقبه وتحقيق بداية قوية للموسم الجديد.