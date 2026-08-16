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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كان كابوسًا.. مورينيو عن ميسي: كنت أستيقظ وأفكر كيف نوقفه؟

مورينيو وميسي
مورينيو وميسي
محمد بدران

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن كواليس استعداداته لمواجهة برشلونة خلال فترة قيادته السابقة للفريق الملكي، مؤكدًا أن إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة له.

وقال مورينيو، في تصريحات تلفزيونية، مستعيدًا ذكرياته خلال فترته الأولى مع ريال مدريد: «كنت أعاني من كابوس.. ماذا يمكننا أن نفعل لإيقاف ليونيل ميسي؟».

وأوضح المدرب البرتغالي أن مواجهات ريال مدريد وبرشلونة كانت تتطلب إعدادًا استثنائيًا، خاصة في ظل التأثير الكبير الذي كان يمارسه ميسي على مباريات الكلاسيكو.

وأكد مورينيو أنه أدرك منذ المواجهة الأولى أن ريال مدريد لن يتمكن من التفوق على برشلونة من خلال محاولة تقليد أسلوب لعبه، مشيرًا إلى أن فريقه كان بحاجة إلى الاعتماد على أسلوب مختلف من أجل تحقيق الانتصار.

وكان ميسي في تلك الفترة أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بينما تولى مورينيو قيادة ريال مدريد في مواجهة برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، لتشهد الكرة الإسبانية واحدة من أقوى فترات التنافس في تاريخها

وتحدث عدد من لاعبي ريال مدريد السابقين عن مدى تركيز مورينيو على إيقاف ميسي، حيث كشف سامي خضيرة أن الاجتماعات الفنية قبل مباريات برشلونة كانت تخصص جزءًا كبيرًا من وقتها لوضع الخطط الخاصة بالحد من خطورة النجم الأرجنتيني، مع إجراء تغييرات تكتيكية وفقًا لطريقة التعامل معه.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، ونجح خلال تلك الفترة في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وسط منافسة قوية مع برشلونة بقيادة بيب جوارديولا وميسي.

وتظل مواجهات مورينيو مع برشلونة وميسي واحدة من أبرز فصول التنافس الكروي في تلك الحقبة، بعدما تحولت مباريات الكلاسيكو إلى معارك تكتيكية حافلة بالإثارة والندية.

مورينيو ميسي ريال مدريد برشلونة

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