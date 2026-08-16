قتيل و4 مصابين في إطلاق نار بحديقة في ولاية كنتاكي الأمريكية

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفل ومراهق، جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة ليكسينجتون بولاية كنتاكي الأمريكية، وفق ما ذكره حاكم الولاية، نقلًا عن صحيفة «ليكسينجتون هيرالد ليدر».

وأكد رئيس شرطة ليكسينجتون، لورانس ويذرز، وحاكم الولاية آندي بيشير، حصيلة الضحايا، مشيرين إلى أن الحادث وقع في حديقة تشارلز يونج.

وأعلن بيشير عن حادث إطلاق النار خلال حديثه في حفل عشاء للحزب الديمقراطي في كنتاكي، أقيم بفندق حياة ريجنسي بوسط مدينة ليكسينجتون مساء السبت، قبل أن يقدم ويذرز معلومات إضافية من موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير.

وقال ويذرز إن طفلًا يبلغ من العمر 4 سنوات، ومراهقًا يبلغ 14 عامًا، وشخصين بالغين أصيبوا بطلقات نارية، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن إصاباتهم لا يُعتقد أنها تهدد حياتهم.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الشخص الذي لقي مصرعه في الحادث.

وأوضح ويذرز أن الشرطة تلقت بلاغًا عن إطلاق نار في تمام الساعة 6:48 مساءً، قبل أن تستجيب فرق الشرطة الموجودة في الحديقة للحادث.

وقال رئيس الشرطة إنه لا يمتلك معلومات عن المشتبه بهم يمكنه الكشف عنها في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد بوجود تهديد مستمر على الجمهور.

وأغلقت السلطات شارع ميدلاند، إلى جانب عدد من الشوارع المحيطة، مساء السبت، بينما واصلت الشرطة تحقيقاتها في ملابسات حادث إطلاق النار.