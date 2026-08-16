روح انبسط بس بلاش فضايح .. فتحي سند ينتقد التصرفات المُثيرة للجدل فى الساحل

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند بعض السلوكيات والتصرفات التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يحدث أصبح يحتاج إلى وقفة، خاصة مع انتشار عدد من الوقائع التي تحظى باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «كفاية فضايح بجلاجل في الساحل»، مضيفًا: «اللي بيحصل في الساحل بقى شكله بايخ، واللي بيبوخه التصرفات والسلوك والشكل غير المتحضر اللي بقى موجود».

وأشار الناقد الرياضي إلى أن بعض التصرفات المرتبطة بالوسط الرياضي والفني في الساحل الشمالي أصبحت تثير العديد من علامات الاستفهام، مؤكدًا أن القدوة يجب أن تكون حاضرة في كل مكان، سواء في الساحل أو خارجه.

وأوضح فتحي سند أن القدوة تتمثل في التصرف المثالي والسلوك المحترم، بما يتناسب مع العادات والتقاليد، سواء خلال الاحتفال بعيد ميلاد أو حضور حفل غنائي، مطالبًا بضرورة تحقيق التوازن والوسطية في التعامل مع مثل هذه المناسبات.

وقال: «انبسط آه، بس متعملش فضايح.. الناس كلها بتتفرج عليك، الناس كلها بتبص عليك».

واستشهد فتحي سند بمحمد صلاح، نجم منتخب مصر، باعتباره نموذجًا للقدوة الرياضية، قائلًا: «افتكر محمد صلاح وهو بيقضي أجازاته، محدش بيسمع عنه حاجة، ولا حد بيشوف منه أي تصرف ولا حد بيسمع منه أي كلمة»، مضيفًا: «علشان كده إذا حبيت تدور على قدوة رياضية النهاردة.. روح لمحمد صلاح».

وتأتي تصريحات فتحي سند بالتزامن مع حالة الجدل التي أثارتها واقعة مشاجرة شهدتها منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي، بين أبناء حسام حسن من زوجته الأولى هويدا الغرباوي ودان آدم، وسط تداول واسع لتفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية.

وبحسب ما تم تداوله، بدأت الواقعة بمشادة كلامية حادة بين الأطراف، قبل أن تتطور إلى اشتباك، وسط تدخل حسام حسن لمحاولة إنهاء الخلاف والفصل بين الموجودين، وذلك بحضور عدد من رواد الفندق.

من جانبها، قدمت دان آدم روايتها للواقعة، موضحة أنها كانت موجودة في فندق بورتو مارينا عقب عودتها من حفل للفنان محمد رمضان، قبل أن تفاجأ بوصول أبناء حسام حسن وبدء المشادة.

وقالت دان آدم، وفقًا لما تم تداوله، إنها تعرضت للاعتداء خلال الواقعة، مشيرة إلى أن المشادة تطورت إلى شد وجذب وضرب، كما اتهمت ابنة حسام حسن الكبرى بالإمساك بشعرها وسحبها من مكان جلوسها إلى داخل الكافيه.

كما اتهمت دان آدم الطرف الآخر بإلقاء فنجان قهوة ساخن على وجهها، بينما تواصلت حالة الجدل حول الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.