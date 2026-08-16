قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعمر 16 عاما.. جوهرة جديدة تخطف الأنظار من لامين يامال| من هو ؟
مقاتلة إسبانية تسقط مسيرة اخترقت أجواء رومانيا قرب حدود أوكرانيا
إعصار «لالا» يضرب ولاية هاواي الأمريكية.. وانقطاع الكهرباء عن حوالي 80 ألف شخص
600 مسيّرة وإصابة 3 أشخاص.. هجوم غير مسبوق على العاصمة الروسية
الزمالك يواجه مودرن سبورت اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد
بعد التعادل أمام قاسم باشا.. موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع طرابزون سبور التركي
سعر الفراخ اليوم الأحد 16 أغسطس 2026.. ارتفاع البيضاء والبلدي للمستهلك
بعد انكسار الموجة الحارة.. تحذير عاجل للمزارعين بشأن المحاصيل
هجبلك تليفون.. حبس المتهم باستدراج طفل للشقة بغرض التعدى عليه بالقليوبية
اليوم.. 3 وزراء يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها
بدء محاكمة 25 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقاتلة إسبانية تسقط مسيرة اخترقت أجواء رومانيا قرب حدود أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية من طراز F-18 أسقطت طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي لرومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدوفا، في حادث جديد يسلط الضوء على حالة التأهب المتزايدة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقالت الوزارة إن عملية الاعتراض نفذت في الساعة 5:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، ضمن مهمة مراقبة جوية تنفذها المقاتلات الإسبانية في إطار أنشطة الحلف داخل رومانيا، مشيرة إلى أن حطام المسيرة سقط في منطقة غير مأهولة قرب غالاتي، من دون تسجيل أضرار أو إصابات.

ولم تحدّد السلطات الرومانية حتى الآن مصدر الطائرة المسيرة أو الجهة التي أطلقتها، بينما تأتي الواقعة في ظل تكرار حوادث اختراق المجال الجوي الروماني خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

رابع مسيرة تسقط في رومانيا هذا العام

وتعد هذه الحادثة، بحسب وزارة الدفاع الرومانية، رابع طائرة مسيّرة يتم إسقاطها داخل البلاد خلال العام الجاري، في وقت تواجه فيه رومانيا، العضو في حلف الناتو، تداعيات أمنية متزايدة للحرب الدائرة على الجانب الآخر من حدودها.

وفي حادث منفصل خلال الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا أن القوات المسلحة دمرت طائرتين مسيّرتين من طراز «جيربيرا» داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا في البحر الأسود، بالقرب من مشروع «نيبتون ديب» للغاز.

كما أعلنت السلطات في وقت سابق من أغسطس سقوط حطام مسيّرة اعترضتها أوكرانيا قرب الحدود على نهر الدانوب داخل الأراضي الرومانية، بعدما أمضت الطائرة نحو 20 دقيقة في المجال الجوي للبلاد قبل عودتها باتجاه أوكرانيا.

وشهد أواخر يوليو أيضاً سلسلة من الحوادث، بعد ما أسقطت مقاتلات رومانية من طراز F-16 ثلاث طائرات مسيّرة روسية قالت السلطات إنها اخترقت المجال الجوي للبلاد على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وزارة الدفاع الرومانية طائرة مقاتلة إسبانية حلف الناتو أوروبا رومانيا الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

قطر

قطر ترد على إيران: لا احتجاز لثلاثة طيارين.. وهذه تفاصيل الواقعة

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

نظام الإعاشة الجديد للعمرة

تفاصيل نظام الإعاشة الجديد للعمرة.. ماذا سيدفع المصريون قبل السفر؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

ترشيحاتنا

سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

علي جمعة: الاحتفال بمولد النبي ﷺ ينبغي أن يكون بالرحمة بالناس وفعل الخير

الشيخ الخضر حسين

في ذكرى ميلاد الخضر حسين.. قصة العالم الجزائري الذي اعتلى مشيخة الأزهر ورفض إملاءات السلطة

7 طلاب يتقدمون لاختبارات علوم الرياضة بجامعة الأزهر

أبطال مثلوا مصر دوليًا .. 7 طلاب يتقدمون لاختبارات علوم الرياضة بجامعة الأزهر

بالصور

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فستان أنيق.. هنا الزاهد تبهر متابعيها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد