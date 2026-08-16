مقاتلة إسبانية تسقط مسيرة اخترقت أجواء رومانيا قرب حدود أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مقاتلة إسبانية من طراز F-18 أسقطت طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي لرومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا ومولدوفا، في حادث جديد يسلط الضوء على حالة التأهب المتزايدة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقالت الوزارة إن عملية الاعتراض نفذت في الساعة 5:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، ضمن مهمة مراقبة جوية تنفذها المقاتلات الإسبانية في إطار أنشطة الحلف داخل رومانيا، مشيرة إلى أن حطام المسيرة سقط في منطقة غير مأهولة قرب غالاتي، من دون تسجيل أضرار أو إصابات.

ولم تحدّد السلطات الرومانية حتى الآن مصدر الطائرة المسيرة أو الجهة التي أطلقتها، بينما تأتي الواقعة في ظل تكرار حوادث اختراق المجال الجوي الروماني خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

رابع مسيرة تسقط في رومانيا هذا العام

وتعد هذه الحادثة، بحسب وزارة الدفاع الرومانية، رابع طائرة مسيّرة يتم إسقاطها داخل البلاد خلال العام الجاري، في وقت تواجه فيه رومانيا، العضو في حلف الناتو، تداعيات أمنية متزايدة للحرب الدائرة على الجانب الآخر من حدودها.

وفي حادث منفصل خلال الأسبوع الماضي، أعلن وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا أن القوات المسلحة دمرت طائرتين مسيّرتين من طراز «جيربيرا» داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا في البحر الأسود، بالقرب من مشروع «نيبتون ديب» للغاز.

كما أعلنت السلطات في وقت سابق من أغسطس سقوط حطام مسيّرة اعترضتها أوكرانيا قرب الحدود على نهر الدانوب داخل الأراضي الرومانية، بعدما أمضت الطائرة نحو 20 دقيقة في المجال الجوي للبلاد قبل عودتها باتجاه أوكرانيا.

وشهد أواخر يوليو أيضاً سلسلة من الحوادث، بعد ما أسقطت مقاتلات رومانية من طراز F-16 ثلاث طائرات مسيّرة روسية قالت السلطات إنها اخترقت المجال الجوي للبلاد على مدار ثلاثة أيام متتالية.