"الناتو": نراقب التهديدات المحتملة ونستعد لمختلف السيناريوهات

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أكد المتحدث العسكري باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الكولونيل مارتن أودونيل، أن الحلف يراقب باستمرار التهديدات المحتملة ويستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات .

وقال أودونيل، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية)، "ندرس باستمرار عدداً من السيناريوهات المحتملة ونستعد لها".

وأضاف: "يراقب الناتو الوضع، ونحن مستعدون للردع والدفاع عند الضرورة، وهو ما نواصل إظهاره عملياً".

وتأتي تصريحات أودونيل في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال سعي موسكو إلى اختبار قدرة الحلف على الرد عبر تحرك عسكري محدود لا يرتقي إلى مستوى الحرب الشاملة، لكنه قد يضع وحدة دول الناتو وآلية الدفاع الجماعي أمام اختبار مباشر.