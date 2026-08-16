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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول سعودي: تحديث معايير نزل الحج يمنح المشغلين فرصة مبكرة لرفع الجاهزية

مسؤول سعودي: تحديث معايير نزل الحج يمنح المشغلين فرصة مبكرة لرفع الجاهزية
مسؤول سعودي: تحديث معايير نزل الحج يمنح المشغلين فرصة مبكرة لرفع الجاهزية
أ ش أ

أكد متحدث وزارة السياحة السعودية نصر الأنصاري، أن تحديث معايير نزل موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة يمنح المشغلين والمستثمرين فرصة مبكرة للاستعداد لموسم حج 1448هـ، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز والترخيص وفق المتطلبات المعتمدة.

وقال المتحدث - في تصريح خاص لـ (الإخبارية السعودية)، اليوم /الأحد/ - إن تحديث المعايير يأتي حرصًا من وزارة السياحة على إتاحة الوقت الكافي أمام المشغلين والمستثمرين للاستعداد للموسم، إلى جانب تعزيز التواصل معهم وتوعيتهم بالمتطلبات والاشتراطات المنظمة للنشاط.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تقديم الإرشادات اللازمة للمشغلين بما يمكنهم من استيفاء المتطلبات الفنية والاشتراطات المعتمدة، وضمان تطبيق المعايير بكفاءة عالية، بما ينعكس على مستوى جاهزية مرافق الإيواء وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وكانت وزارة السياحة السعودية قد اعتمدت، أمس /السبت/، تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نُزل موسم الحج، ومعايير الترخيص والتصنيف، إضافة إلى جدول المخالفات المرتبط بها، للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استعدادًا لموسم حج 1448هـ.

وتستهدف التحديثات رفع جاهزية مرافق الضيافة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتنظيم الجوانب التشغيلية لمرافق الإيواء، بما يضمن جاهزيتها قبل بدء استقبال ضيوف الرحمن.

متحدث وزارة السياحة السعودية نصر الأنصاري معايير نزل موسم الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة موسم حج 1448هـ استكمال أعمال الصيانة

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