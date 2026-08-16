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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل نبيلة مكرم في مستهل زيارتها للمحافظة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مستهل زيارتها لمحافظة بني سويف، بحضور السيد بلال حبش، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس، السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد،و عمرو مجدى مدير البرامج والإغاثة بالتحالف الوطني.

ورحب المحافظ بالسفيرة نبيلة مكرم، مؤكدًا أهمية الزيارة في دعم وتعزيز التعاون والتكامل بين المحافظة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بها إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر أن يصطحب محافظ بني سويف السفيرة نبيلة مكرم، لتفقد فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني بقرية باروط، ضمن المرحلة الثالثة من حملة "إيد واحدة"، بمشاركة عدد من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات الإنسانية والطبية والتنموية للأهالي والأسر الأولى بالرعاية بالمجان، بما يشمل خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، وصرف العلاج، وخدمات العيون، إلى جانب استقبال الحالات الإنسانية وطلبات التمكين الاقتصادي.

كما تتضمن الفعاليات توزيع المساعدات الغذائية واللحوم والملابس والشنط المدرسية، فضلًا عن تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة للأطفال، بما يعكس تنوع الخدمات التي تقدمها مؤسسات التحالف واستهدافها لمختلف احتياجات المواطنين.

وتأتي القافلة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكثيف أنشطته الميدانية والوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة، بما يدعم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات لهم بالقرب من محل إقامتهم.

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