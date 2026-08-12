بوتين: حلف الناتو يتغلغل في منطقة المحيط الهادئ واحتمالية نشوب صراع تتزايد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء) ، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يتغلغل في منطقة المحيط الهادئ واحتمالية نشوب صراع تتزايد.

وقال بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "نرى، للأسف، أن احتمالية نشوب صراع تتزايد هنا (في أسطول المحيط الهادئ)، حلف الناتو يتغلغل هنا، وتتشكل تكتلات عسكرية وسياسية جديدة، ويتم نشر أنظمة أسلحة جديدة أو يخطط لنشرها هنا، مما يشكل تهديدات لبلادنا".

وحول أن المناورات لأسطول المحيط الهادئ ضرورية لتعزيز القدرات العسكرية الروسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أوضح بوتين: "إنّ فعالياتٍ كهذه، التي نناقشها حاليًا، ضرورية للحفاظ على جاهزية الأسطول القتالية وحماية مصالح بلادنا وأمنها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل، ولتحسين القدرات العسكرية الروسية في هذه المنطقة. ويجب أن يتم كل ذلك، من بين أمور أخرى، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "أودّ أن أؤكد أننا لا نهدد اليابان؛ وليس لدينا أي ضغينة على الإطلاق ضدها".

وتابع: "أودّ أن أشير إلى أنه لا توجد مهمة قتالية يعجز عنها مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ. إنهم يحلون جميع المشاكل، يتصرف الجنود بشجاعة واحترافية وبطولة".