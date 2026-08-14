"الناتو" يتمكن من اسقاط مسيرة اخترقت المجال الجوي في لاتفيا

أعلن الجيش اللاتفي، اليوم /الجمعة/، أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وأوضح الجيش اللاتفي، في بيان له، أن دولة شريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمكنت بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لمهمة "حماية المجال الجوي لدول البلطيق" التابعة لحلف الناتو من إسقاط مسيرة أجنبية فوق المجال الجوي اللاتفي، مما دفع السلطات العسكرية لإعلان حالة التأهب لتهديد جوي مؤقت قبل أن يتم إنهاؤه لاحقا عقب استقرار الأوضاع.

وأوضحت القوات المسلحة اللاتفية أن الطائرة المسيرة دخلت لاتفيا "نتيجة للحرب الكهرومغناطيسية الروسية"، وأنه تم اعتراضها فوق منطقة بالفي شرق البلاد.

وأضاف الجيش أنه نشر وحدات دفاع جوي إضافية على الحدود الشرقية للاتفيا، وسيواصل مراقبة مجالها الجوي.

كما تم رصد تهديدات إضافية للمجال الجوي في بلديات أوجسداوغافا، وبريلي، وريزيكني، وبالفي، وألوكسني، إلا أنها توقفت لاحقا.

يأتي هذا الاعتراض الأخير في أعقاب تزايد توغلات الطائرات المسيرة في المجال الجوي لحلف الناتو على طول الجناح الشرقي للحلف، والذي لا يزال عرضة بشكل خاص للتحديات الأمنية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

واجتمع حلفاء الناتو يوم الأربعاء الماضي لمناقشة اختراقات الطائرات المسيرة والحوادث الأخيرة، معربين عن "تضامنهم الكامل ودعمهم للحلفاء المتضررين".

وتتناوب الدول الأعضاء في الناتو على حراسة المجال الجوي لكل من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، وتقدم الدول الأكبر في التحالف الطائرات المقاتلة، وينتشر الحلفاء في قواعد جوية تستضيفها الدول الثلاث والتي توفر البنية التحتية للقيادة والسيطرة الجوية والكوادر اللازمة لهذه المهمة.