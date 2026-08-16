زعيم كوريا الشمالية يتطلع لمستقبل أكثر تميزا في العلاقات مع روسيا

أعرب زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية غير المسبوق مع روسيا، وذلك في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيم في رسالته إلى بوتين، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "أشعر دائمًا بالفخر لتوقعي مستقبلا أكثر ازدهارا للعلاقات الثنائية من خلال قيادة العلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا، جنبا إلى جنب معكم، والتي استندت إلى تاريخ النضال المشترك".

وأكد كيم إيمانه الراسخ بأن روسيا ستواصل الازدهار والدفاع عن سلامة أراضيها تحت "القيادة الحكيمة" لبوتين، معربا في الوقت نفسه عن تطلعه إلى مستقبل أكثر تميزا في العلاقات بين البلدين.

وجاءت رسالة كيم ردا على رسالة بعث بها الرئيس الروسي الجمعة الماضية بمناسبة ذكرى تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية، أكد خلالها أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى عال وغير مسبوق من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.