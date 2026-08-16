أسعار الدولار اليوم الاحد 16-8-2026 بمستهل التعاملات

ينشر صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاحد 16-8-2026، أمام الجنيه في البنوك العامله في مصر.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد في مصر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في الأهلي الكويتي 50.25 جنيه للشراء و 50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.25 جنيه للشراء و 50.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك نكست 50.24 جنيه للشراء و 50.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التجاري الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في المصري الخليجي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والإسكان 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في العقاري المصري العربي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في الكويت الوطني 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.