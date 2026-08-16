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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاحد 16-8-2026 بمستهل التعاملات

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ينشر صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاحد 16-8-2026، أمام الجنيه في البنوك العامله في مصر.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد في مصر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في الأهلي الكويتي 50.25 جنيه للشراء و 50.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.25 جنيه للشراء و 50.29 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

 

سعر الدولار في بنك نكست  50.24 جنيه للشراء و 50.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التجاري الدولي  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  المصرف العربي الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

 

سعر الدولار في  المصري الخليجي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك فيصل الإسلامي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك مصر

 

سعر الدولار في  بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في التعمير والإسكان  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في  ميد بنك  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  المصرف المتحد  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في  العقاري المصري العربي  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  العربي الأفريقي الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  أبوظبي التجاري 50.20 جنيه للشراء  و50.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في الكويت الوطني  50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

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