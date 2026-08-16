أسعار الدولار اليوم الاحد 16-8-2026 بمستهل التعاملات

ينشر صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاحد 16-8-2026، أمام الجنيه في البنوك العامله في مصر.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 50.36 جنيه للشراء و 50.46 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد في مصر ضمن نشرته الخدمية.
سعر الدولار في الأهلي الكويتي 50.25 جنيه للشراء و 50.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.25 جنيه للشراء و 50.29 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار الان
سعر الدولار في بنك نكست 50.24 جنيه للشراء و 50.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار في التجاري الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في قناة السويس 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار في المصري الخليجي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في التعمير والإسكان 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في ميد بنك 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك
سعر الدولار في العقاري المصري العربي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي 50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في أبوظبي التجاري 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع
سعر الدولار في الكويت الوطني 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.