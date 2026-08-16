جدول مباريات الأهلي في الدوري| البداية أمام الشرقية إنبي.. ومواجهة الزمالك بالجولة السادسة

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2026 - 2027، بمواجهة الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من المسابقة، وفقًا لجدول مباريات الدور الأول.

ويواصل الأهلي حاليًا تحضيراته للموسم الجديد خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

بداية مشوار الأهلي في الدوري

ويخوض الأهلي أولى مبارياته أمام الشرقية إنبي يوم 23 أغسطس على استاد القاهرة، قبل أن يواجه زد في الجولة الثانية يوم 28 أغسطس، ثم سموحة في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر.

ويستكمل الأهلي مشواره بمواجهة المقاولون العرب يوم 9 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ثم أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر على استاد القاهرة.

وتشهد الجولة السادسة واحدة من أبرز مباريات الدور الأول، عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة، في مواجهة القمة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

مواجهات قوية في الدور الأول

ويواجه الأهلي القناة في الجولة السابعة يوم 21 أكتوبر، ثم مودرن سبورت في الجولة الثامنة يوم 29 أكتوبر، قبل أن يصطدم ببيراميدز في الجولة التاسعة يوم 23 نوفمبر على استاد القاهرة.

ويحل الأهلي ضيفًا على غزل المحلة في الجولة العاشرة يوم 10 ديسمبر، ثم يلتقي بترول أسيوط في الجولة الحادية عشرة يوم 15 ديسمبر، ويواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية عشرة يوم 24 ديسمبر على استاد المقاولون العرب.

وفي الجولة الثالثة عشرة، يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 29 ديسمبر على استاد القاهرة، ثم يواجه الجونة يوم 5 يناير 2027 على استاد خالد بشارة.

ويختتم الأهلي مبارياته في الدور الأول بمواجهة بتروجت ومنتخب السويس يوم 28 يناير، ثم البنك الأهلي يوم 1 فبراير، والمصري يوم 6 فبراير على استاد برج العرب، وطلائع الجيش يوم 12 فبراير، ووادي دجلة يوم 19 فبراير على استاد السلام.

جدول مباريات الأهلي في الدور الأول

* الجولة الأولى: الشرقية إنبي – 23 أغسطس – استاد القاهرة.

* الجولة الثانية: زد – 28 أغسطس – استاد القاهرة.

* الجولة الثالثة: سموحة – 1 سبتمبر – استاد القاهرة.

* الجولة الرابعة: المقاولون العرب – 9 سبتمبر – استاد المقاولون العرب.

* الجولة الخامسة: أبو قير للأسمدة – 15 سبتمبر – استاد القاهرة.

* الجولة السادسة: الزمالك – 11 أكتوبر – استاد القاهرة.

* الجولة السابعة: القناة – 21 أكتوبر – استاد القاهرة.

* الجولة الثامنة: مودرن سبورت – 29 أكتوبر – استاد القاهرة.

* الجولة التاسعة: بيراميدز – 23 نوفمبر – استاد القاهرة.

* الجولة العاشرة: غزل المحلة – 10 ديسمبر – استاد غزل المحلة.

* الجولة الحادية عشرة: بترول أسيوط – 15 ديسمبر – استاد القاهرة.

* الجولة الثانية عشرة: سيراميكا كليوباترا – 24 ديسمبر – استاد المقاولون العرب.

* الجولة الثالثة عشرة: الاتحاد السكندري – 29 ديسمبر – استاد القاهرة.

* الجولة الرابعة عشرة: الجونة – 5 يناير 2027 – استاد خالد بشارة.

* الجولة الخامسة عشرة: بتروجت ومنتخب السويس – 28 يناير 2027 – استاد القاهرة.

* الجولة السادسة عشرة: البنك الأهلي – 1 فبراير 2027 – استاد القاهرة.

* الجولة السابعة عشرة: المصري – 6 فبراير 2027 – استاد برج العرب.

* الجولة الثامنة عشرة: طلائع الجيش – 12 فبراير 2027 – استاد القاهرة.

* الجولة التاسعة عشرة: وادي دجلة – 19 فبراير 2027 – استاد السلام.

وقبل انطلاق مشواره في الدوري، يخوض الأهلي مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة، باعتبارها أول مواجهة يخوضها برشلونة على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه، كما تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إتمام تعاقدها مع نادي برشلونة الإسباني للحصول على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، على أن تذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتحمل مواجهة برشلونة أهمية تاريخية للأهلي، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر، في خطوة تعكس الحضور الدولي المتزايد للنادي وتفتح الباب أمام تجربة استثنائية قبل بداية الموسم الجديد.