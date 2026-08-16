إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لاحتمال العودة للقتال في لبنان

أفادت “القناة 12” الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال العودة لعدة أيام من القتال في لبنان، مؤكدة أنه لن يتنازل عن مجمع الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت في تقرير لها، أن الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية اختبرت أكثر من 100 حلّ مختلف مصمم لمواجهة المحلّقات المفخخة التابعة لحزب الله واعتراضها، ونُقل بعضها إلى مرحلة الاختبارات الميدانية.

ويشير التقرير العبري إلى أن من بين هذه الحلول، نظام "آيرون درون رايدر" الذي نُشر في جنوب لبنان، ويتألف من رادار وطائرة مسيّرة اعتراضية تُطلق شبكة على الطائرة المسيّرة المعادية.

ووفق التقرير، فقد تم تشغيل النظام كجزء من الاختبارات الميدانية، إلا أن الجيش الإسرائيلي صرّح سابقًا بأن فعاليته لا تزال غير كافية.

وفي الوقت نفسه، تُستخدم وسائل كشف إضافية مصممة لتزويد القوات بإنذار مبكر قبل ثوانٍ من هجوم الطائرة المسيّرة.