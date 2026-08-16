وكيل "خارجية النواب": لقاء الرئيس السيسي وكوشنر ترسيخ لدور مصر في الاستقرار الإقليمي والدولي

ثمنت النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وأكدت أن مثل هذه اللقاءات ترسخ للعلاقات المصرية الأمريكية في كافة المجالات ولدور مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت النائبة سحر البزار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ - إن لقاء السيد الرئيس السيسي مع كوشنر جاء ليعكس أهمية التواصل المستمر رفيع المستوى بين القاهرة وواشنطن، مشددة على حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن نقل كوشنر تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي يؤكد عمق قنوات التواصل بين قيادتي البلدين، موضحة أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين قيادتي البلدين لإنهاء العديد من الأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل شراكة استراتيجية راسخة، تمتد عبر عقود من التعاون والتنسيق في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن، تكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

ونوهت إلى أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وقطاع غزة، إلى جانب الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات المختلفة في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك تقديرا لدور مصر من الجانب الأمريكي في حلحلة القضايا الإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أنه من خلال هذا الحراك الدبلوماسي المتواصل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تأكيد أن مصر شريك رئيسي وفاعل في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي، وأن دورها لا يقتصر على إدارة الأزمات، وإنما يمتد إلى الدفع نحو حلول سياسية مستدامة تحفظ حقوق الشعوب وتدعم أمن واستقرار المنطقة.

ورأت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الحوار المصري الأمريكي، ليس فقط فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، وإنما كذلك في مختلف مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وقد استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن كوشنر نقل إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، حيث أكد سيادته محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وطلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس ترامب، معربًا عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.