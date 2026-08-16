جنايات كفر الشيخ تقضي بحبس أستاذا بجامعة الأزهر بتهمة سب وقذف رئيسها السابق

أصدرت محكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، حكمًا بالسجن ضد الدكتور م ح، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بدسوق، بتهمة سب وقذف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق.

وقال شوقي رجب، محامي المتهم، إن المحكمة أصدرت حكمها اليوم في القضية المتهم فيها موكله بتهمة سب وقذف القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر السابق، منوها أن حكم المحكمة اليوم هو أول درجة وسيتم الاستنئاف عليه.

عزل محمد توفيق حديد من جامعة الأزهر

وفي منتصف يونيو الماضي، أعلن الدكتور محمد توفيق حديد، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر فرع دسوق، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، صدور قرار بعزله من جامعة الأزهر.

ونشر الدكتور محمد توفيق حديد، الخبر على صفحته على فيس بوك، معلنا أن هذه بشرى وردت إليه من جامعة الأزهر.