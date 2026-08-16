الحزم يعبر البكيرية ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس خادم الحرمين

حجز فريق الحزم مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه البكيرية بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب البكيرية، ضمن منافسات دور الـ32.

وأصبح الحزم أول المتأهلين إلى الدور المقبل من البطولة، بعد مباراة شهدت ندية وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

وافتتح أفيميكو بولولو التسجيل للحزم مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن ينجح سعد المولد في إدراك التعادل للبكيرية عند الدقيقة 27.

وعاد بولولو ليضع الحزم في المقدمة من جديد، بعدما سجل هدفه الشخصي الثاني والثاني لفريقه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة 65، عزز سلطان تنكر تقدم الحزم بإحراز الهدف الثالث، قبل أن يقلص هتان أحمد الفارق للبكيرية في الدقيقة 83.

وحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع الحزم حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم الفريق تأهله إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

