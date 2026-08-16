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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

التسجيل يغلق اليوم.. جامعة الأزهر تناشد الطلاب بسرعة إنهاء إجراءات الامتحان الصيفي

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

ناشدت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم للاختبارات الصيفية، إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل، علمًا بأن مدة التسجيل ستنتهي اليوم الأحد، في تمام الثانية عشرة مساءً.

وأهابت جامعة الأزهر، بجميع الطلاب والطالبات سرعة التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.

وفي وقت سابق، ناقش مجلس جامعة الأزهر جاهزية الكليات للامتحانات الصيفية والوقوف على استعداداتها، والتي اعتمدتها جامعة الأزهر لأول مرة؛ تيسيرًا على الطلاب المتعثرين في بعض المقررات الدراسية بمنحهم فرصة إضافية للنجاح.

ضوابط الامتحان الصيفي 2026

ونشرت جامعة الأزهر ضوابط الامتحان الصيفي 2026 وذلك بعد موافقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأكدت جامعة الأزهر، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه يشترط لقبول طلب التقدم للامتحان الصيفي أن يكون الطالب قد سدد كامل المصروفات الدراسية المستحقة عن العام الجامعي، وأن يسدد رسوم الامتحان من خلال وسائل السداد الإلكتروني المعتمدة من الجامعة.

وأوضحت الجامعة، أن الامتحان الصيفي نظام اختياري ويكون التقدم إليه بناء على رغبة الطالب، ولا يترتب على عدم الالتحاق به أي أثر قانوني أو أكاديمي.

وأشارت جامعة الأزهر أن نظام الامتحان الصيفي يطبق على جميع كليات ومعاهد جامعة الأزهر ويستثنى من ذلك الكليات التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، وكذلك الكليات التي تتص لوائحها الداخلية على عقد دور ثان للامتحانات، وذلك في حدود ما تقضي به اللوائحالمنظمة لكل كلية.

وتابعت جامعة الأزهر لا يقبل الاعتذار عن عدم دخول الامتحان الصيفي بعد انتهاء فترة التسجيل وسداد الرسوم، كما لا يجوز استرداد الرسوم المسددة لأي سبب.

ولفت بيان جامعة الأزهر إلى أن رسوم الامتحان الصيفي تسري على جميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب الوافدون، ولا يترتب على حصول الطالب على منحة دراسية أو أي صورة من صور الدعم المالي إعفاؤه من سداد هذه الرسوم.

وأكدت أنه إذا كان غياب الطالب عن الامتحان الأصلى بعذر مقبول ومعتمد من السلطة المختصة، ثم تقدم للامتحان الصيفي، فيستحق الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان، دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، وذلك وفقاً للقواعد المقررة باللائحة.

وتحدد رسوم الامتحان الصيفي بمبلغ خمسمائة جنيه (500 جنيه) عن كل مقرر الحساب صندوق التطوير للطلاب المصريين، وبمبلغ عشرة دولارات عن كل مقرر لحساب الصندوق الدولاري للطلاب الوافدين.

الحد الأقصى للمقررات في الامتحان الصيفي

وتسري على الامتحان الصيفي الأحكام المطبقة على امتحانات مواد التخلف من حيث التقدير، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للتقدير الذي يثبت للطالب تقدير مقبول» وذلك دون إخلال بالحالات التي تنظمها اللوائج الجامعية.

ويجوز لأي طالب منقول بمواد أو راسب في أي عدد من المقررات التقدم للامتحان الصيفي في عدد لا يجاوز خمسة مقررات دراسية خلال العام الجامعي، ويكون اختبار هذه المقررات وفقاً لرغية الطالب، وفي ضوء الضوابط التي تضعها الكلية.

تطبق على الامتحان الصيفي قواعد الجير والتسير المعمول بها بالجامعة وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة لذلك.

إذا ثبت ارتكاب الطالب لأي من أفعال الغش أو الشروع فيه أو الإخلال بنظام الامتحان أثناء الامتحان الصيفي، تطبق في شأنه العقويات المنصوص عليها في قانون تنظيم الأزهر والهييئات التي يشملها ولائحته التنفيذية.

واختتم البيان، بأن طلاب الفرقة الرابعة لهم الحق في دخول امتحان الفصل الصيفي على أن يعفى طلاب التصفية (مادة - مادتين من الرسوم المقررة، أما ما زاد عن مادتين فعليه سداد المصروفات على جميع المواد).
 

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