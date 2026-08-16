وزيرة الإسكان ومحافظ البحيرة تستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة موقف عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والوقوف على الاحتياجات العاجلة والحلول المقترحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها.

وفي مستهل اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالدكتورة جاكلين عازر، مؤكدة حرص الوزارة على دعم جهود المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وتحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي أولوية خاصة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على سرعة إزالة أي معوقات تواجهها، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق، مشددة على أهمية التنسيق المستمر مع المحافظة والجهات التابعة للوزارة لتحديد الاحتياجات الفعلية والأولويات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهتها.. أعربت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن تقديرها لجهود وزارة الإسكان والجهات التابعة لها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان بالمحافظة، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف عدد من المناطق بمحافظة البحيرة، والتي تشهد احتياجات في قطاع مياه الشرب خلال صيف 2026، والحلول الدائمة للتعامل معها، إلى جانب استعراض التدخلات المقترحة لزيادة كميات المياه وتحسين الضغوط، فضلًا عن متابعة موقف عدد من المشروعات ومنها مشروع توسعات مأخذ محطة مياه إدڤينا، بطاقة 86/43 ألف متر مكعب يوميًا.

وفي قطاع الصرف الصحي، تم استعراض موقف محطة صرف صحي المعدية، بطاقة 3 آلاف م³/يوم، وتخدم قرى المعدية وزرزارة وزيتون والحلواني، حيث تم الإشارة إلى أنه تم التنسيق للتغلب على كافة التحديات، تمهيدًا للتشغيل بكامل الطاقة، بعد نجاح العينات المطلوبة.

كما استعرض اللقاء، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، والتي يبلغ إجمالي عددها 52 مشروعًا، وتشمل مشروعات لمحطات مياه الشرب وشبكاتها، ومحطات معالجة الصرف الصحي وشبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وتم استعراض موقف مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" المنفذة بالمحافظة، والتي بلغ إجماليها 7830 وحدة سكنية، إلى جانب الاحتياجات المستقبلية للمحافظة، بعدد من المراكز، على رأسها دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وحوش عيسى وإيتاي البارود والدلنجات.

كما تم استعراض موقف أعمال مرافق المجمع الحرفي في فرهاش – حوش عيسى، المقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 13 فدانا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع إنشائيًا والتي تتضمن وحدات سكنية وإدارية وورشا حرفية ومحال تجارية ومعرضا للمنتجات ومبنى للمخازن.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة البحيرة، والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي عقبات تواجه اعمال التنفيذ.