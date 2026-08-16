ياسر وشوبير وإمام عاشور.. ثلاثي الأهلي يشعل الميركاتو بطلب الرحيل

طلب ثلاثة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل وجود عروض خارجية للحصول على خدماتهم.

ياسر إبراهيم

طلب ياسر إبراهيم قلب الدفاع، الرحيل إلى نادي الشباب السعودي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب، حيث يرغب المدافع في خوض تجربة جديدة بعدما حقق العديد من البطولات والإنجازات مع الأهلي.

مصطفى شوبير

كما طلب مصطفى شوبير ، من إدارة الأهلي الموافقة على عرض نادي كومو الإيطالي، مؤكدًا أن الانتقال إلى الدوري الإيطالي يمثل فرصة مهمة في مسيرته ويمنحه فرصة أكبر للتطور وخوض تجربة احترافية جديدة.

إمام عاشور

وفي المقابل، أبلغ إمام عاشور إدارة الأهلي بوجود عرض جديد من نادي قونيا سبور التركي بقيمة تصل إلى 5 ملايين يورو، ومن المنتظر وصول العرض الرسمي خلال الساعات المقبلة.

ورفض اللاعب طلب إدارة الأهلي بإصدار بيان ينفي تصريحات وكيله آدم وطني، كما أبلغ النادي بأنه يعاني من إصابة تمنعه من المشاركة في التدريبات، في الوقت الذي يسعى فيه للضغط من أجل الموافقة على خوض تجربة الاحتراف، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من مباراة برشلونة.

ورغم هذه التحركات، تتمسك إدارة النادي الأهلي حتى الآن بموقفها الرافض لرحيل أي من اللاعبين، وتؤكد رغبتها في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الموسم الجديد.