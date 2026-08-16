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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يكشف تفاصيل اتفاقه مع الأهلي بشأن محمد عبد الناصر

محمد عبدالناصر
محمد عبدالناصر
يارا أمين

كشف محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن توصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي لضم محمد عبد الناصر، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يعد من أبرز المواهب الشابة في صفوف ذئاب الجبل.

وقال محسن صلاح، خلال تصريحاته لبرنامج «لعبة والتانية» على إذاعة ميجا إف إم، إن محمد عبد الناصر تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أن الأهلي دخل في مفاوضات مع المقاولون العرب بشأن الحصول على خدمات اللاعب، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله.

وأوضح رئيس المقاولون العرب أن عبد الناصر يمتلك إمكانيات فنية مميزة تؤهله لتحقيق مستقبل كبير في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن النادي كان يطلق عليه لقب «أوتاكا الصغير» و«أبو تريكة الصغير»، بسبب القدرات التي يمتلكها وتشابهها مع أسلوب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة.

وأشار محسن صلاح إلى أن اللاعب سيواصل مشواره مع المقاولون العرب في الوقت الحالي، على أن ينضم إلى الأهلي في يناير المقبل أو عقب نهاية الموسم الجديد، وفقًا لرغبة النادي الأحمر وتوقيت إتمام الانتقال.

وأضاف أن هناك إمكانية لإبرام صفقات تبادلية بين الأهلي والمقاولون العرب، من خلال انتقال عدد من اللاعبين الشباب من صفوف القلعة الحمراء إلى ذئاب الجبل، ضمن الاتفاق الخاص بضم محمد عبد الناصر.

وأكد رئيس المقاولون العرب أن مستقبل اللاعب بات مرتبطًا بالاتفاق المبرم مع الأهلي، موضحًا أن النادي الأحمر سيكون بإمكانه ضمه في يناير إذا رغب في تفعيل الاتفاق، بينما يستمر اللاعب مع فريقه خلال الفترة الحالية.

محسن صلاح نادي المقاولون العرب النادي الأهلي محمد عبد الناصر برنامج «لعبة والتانية»

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