رئيس التصنيع الدوائي: «المستورد أفضل» شائعة صنعتها الشركات العالمية.. والأنسولين المصري يصل إلى 10 دول

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن الجدل المثار مؤخراً حول توافر عقار الأنسولين في السوق المصرية شهد تضخيماً نتيجة اجتزاء بعض التصريحات الرسمية من سياقها، مشدداً على أن مصر تمتلك قدرات إنتاجية وتصنيعية كبيرة تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

معايير رقابية ومواصفات جودة

وقال رمزي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الشمس»، إن الأنسولين البشري المصنع محلياً يخضع لمعايير رقابية ومواصفات جودة، مؤكداً أن المادة الفعالة المستخدمة في المنتجات المحلية مماثلة للمستخدمة في المستحضرات العالمية.

وأشار إلى أن الأنسولين المصري يتمتع بميزة سعرية كبيرة، إذ تقل أسعاره عن البدائل المستوردة بنسب تتراوح بين 50% و60%، وهو ما يجعله خياراً مهماً لتوفير العلاج للمرضى ودعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق.

«المستورد أفضل».. ثقافة تحتاج إلى تصحيح

وانتقد رئيس لجنة التصنيع الدوائي ما وصفه بترسيخ اعتقاد لدى بعض مقدمي الخدمة الطبية والجمهور بأن الدواء المستورد أفضل بالضرورة من نظيره المحلي، مرجعاً انتشار هذه الثقافة، على حد قوله، إلى تأثير الشركات الدوائية العابرة للقارات على مدار سنوات طويلة.

وأكد أن معيار الحكم على الدواء يجب أن يستند إلى الفعالية والأمان والجودة والالتزام بالمعايير الرقابية، وليس إلى بلد المنشأ، مشدداً على أن الدواء الجيد هو ما يثبت استيفاءه للمعايير العلمية والرقابية المطلوبة.

الأنسولين المصري يدخل أسواقاً خارجية

واستدل رمزي على قدرات الصناعة الدوائية المصرية بالنجاح في تصدير الأنسولين المنتج محلياً إلى عدد من الأسواق الخارجية، موضحاً أن خريطة صادراته تمتد إلى نحو 10 دول في آسيا والأمريكتين.

وأشار إلى أن وصول المنتج المصري إلى أسواق خارجية يمثل، من وجهة نظره، دليلاً على تطور القدرات التصنيعية المحلية، وعلى إمكانية تعزيز حضور الدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

دعوة لزيارة مصانع الأدوية

وفي ختام تصريحاته، دعا الدكتور محفوظ رمزي وسائل الإعلام وصناع المحتوى إلى تنظيم زيارات ميدانية لمصانع الأدوية المصرية، للاطلاع عن قرب على خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة في التصنيع.

وأكد أن نقل الصورة الواقعية عن تطور الصناعة الدوائية المحلية من داخل المصانع يمكن أن يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز ثقة المواطن في المنتج الدوائي المصري.