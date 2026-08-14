أخبار التوك شو| الأرصاد تزف أخباراً سارة للمواطنين.. الإنسولين المصري أرخص بـ50%.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

«التعليم العالي»: كل رغبة يسجلها طالب المرحلة الثانية مهمة ويجب ترتيبها بعناية



أكد الدكتور أحمد الجيوشي القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثانية من الثانوية العامة تشبه المرحلة الأولى من حيث آليات التنسيق وتسجيل الرغبات، موضحًا أن الفرق الجوهري هو أن عدد الطلبة في المرحلة الثانية أكبر بكثير، إذ يبلغ حوالي 266 ألف طالب يسجلون رغباتهم على مدى 5 أيام من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد.

وأوضح الجيوشي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن جميع الطلاب لديهم نفس الحقوق طوال الـ 5 أيام، ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق مرة و2 و10 و20 حتى ينتهي آخر موعد للتسجيل، مؤكدًا أن آخر رغبات يسجلها الطالب هي التي يُعتد بها، وبالتالي لديه الفرصة والإمكانية ألا يتسرع وأن يأخذ وقته كاملًا لضبط رغباته وتعديلها وتغيير ترتيبها.

وأشار القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم إلى أن نظام التنسيق راسخ وإلكتروني جدًا، وتدخل أيدي البشر فيه محدود، وبالتالي الأخطاء نادرة جدًا، إلا إذا كانت هناك أخطاء شخصية من الطالب نفسه، خاصة عند ترتيب الرغبات أو اختيار الكلية أو التوجيه الجغرافي، مؤكدًا أن كل اختيار يضعه الطالب في المرحلة الثانية مهم بالنسبة له، وكأنه يختار الرغبة الأولى، نظرًا لأن أعداد الطلبة كبيرة وقد يصل التنسيق إلى الرغبة 30 أو 40 أو 45 أو حتى 60 و70.



الأسبوع المقبل.. الأرصاد تزف أخباراً سارة للمواطنين



تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على معظم أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من تأثير الرطوبة ونشاط الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن تدريجي متوقع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، لتعود الأجواء إلى معدلات أكثر اعتدالًا نسبيًا.



قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 39 أو 40 درجة.



روشتة الطبيب في مرمى الاتهام.. الصيادلة يكشفون الحل لمنع أخطاء صرف الأدوية



في ظل الاتجاه المتسارع نحو التحول الرقمي في القطاع الطبي، تصاعدت المطالب بتطبيق الروشتة الإلكترونية والمطبوعة، باعتبارها خطوة مهمة للحد من أخطاء قراءة وصفات الأدوية وصرف علاجات غير مقصودة، خاصة مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، أن مصر والعالم يتجهان بخطوات كبيرة نحو التحول الرقمي في المنظومة الطبية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا التحول أصبح أمرًا ضروريًا، خاصة مع العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



الإنسولين المصري أرخص بـ50%.. مفاجآت جديدة عن صناعة الدواء



تشهد صناعة الدواء في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز قدرات المصانع المحلية، بما يسهم في توفير الأدوية بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة في الأدوية الحيوية والاستراتيجية.

الإنسولين المحلي أرخص



وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المنتجات المحلية تتمتع بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية مقارنة بالبدائل المستوردة.



استشاري صحة عامة: مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية الأكثر تأثرا بارتفاع الحرارة والرطوبة



أكد الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن أكثر الفئات تعرضًا لتأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة هم مرضى الجهاز التنفسي ومرضى الجيوب الأنفية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الحرارة والرطوبة قد يتسبب في ظهور مشكلات بالجهاز التنفسي والجيوب الأنفية حتى لدى من لم يكن لديهم حساسية أو مشكلة سابقة.

وأوضح حتة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه إذا لم يكن الشخص مضطرًا للخروج في ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فمن الأفضل ألا يخرج إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج يجب الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء ملابس فاتحة اللون وقطنية، مع شرب كميات كبيرة من المياه باستمرار، والالتزام بالأدوية الخاصة بالحساسية أو استخدام البخاخة لمن يحتاج إليها.



أزهري: الإحسان الحقيقي يبدأ بالإخلاص.. والصدقة لا تكون لمصلحة

أكد الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإحسان من أعظم الأعمال التي تقرب الإنسان إلى الله، مستشهدا بقول الله تعالى: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»، موضحا أن الوصول إلى البر ومحبة الله يكون بالإحسان.

وأضاف الدكتور عبد العزيز النجار، خلال لقائه مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم أكد فضل المحسنين في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: «والله يحب المحسنين»، وقوله: «إن رحمت الله قريب من المحسنين».

وأوضح أن سورة البقرة تناولت فضل الإنفاق في سبيل الله، مستشهدا بقوله تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة»، مشيرا إلى أن ثواب الإنفاق قد يصل إلى 700 ضعف، بحسب الإخلاص والإحسان في العطاء.



عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 أغسطس



يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.





سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5408 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6310 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7211 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50480 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.26 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.05 جنيه

سعر الشراء: 57.86 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.00 جنيه

سعر الشراء: 67.73 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. تحركات جديدة في الأسواق



شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 تحركات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض، وسط اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى، بالتزامن مع تحديثات بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع بين 56 و57 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك في الأسواق بين 63 و73 جنيهًا، وفقًا للمنطقة السكنية.